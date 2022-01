Luego del recorrido por Chocó y Antioquia, los candidatos al Senado del Nuevo Liberalismo llegaron a Cali, en el departamento del Valle del Cauca, para continuar con su campaña recorriendo las regiones del país.



Desde allí, el aspirante presidencial del renacido movimiento político, Juan Manuel Galán, dijo que, en caso de ser Presidente, uno de sus primeros actos de Gobierno sería la declaratoria de una emergencia social y económica para rescatar a Cali, al Valle del Cauca y al sur occidente del país "de las garras de los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación".



(Lea también: ¿Pueden Iván Duque y el mininterior participar en decisiones del uribismo?).

Sostuvo que no será “a punta de bala y violencia” sino a través de una estrategia integral y social que incluya la titulación de tierras y el registro de propiedad para los campesinos, la construcción de vías terciarias para conectar la región, y el control de los precursores químicos que transportan por todo el corredor de esta parte del país.



“Vamos por la plata de los narcotraficantes porque esa plata financia también la emergencia social y económica que esta región reclama y por eso no vamos a extraditarlos mientras no entreguen sus bienes en Colombia, para resarcir y reparar ese daño que han causado” explicó.



(Le puede interesar: Ingrid y Dilian Francisca: dos movimientos femeninos en las coaliciones).

No permitiremos que las estructuras del narcotráfico se tomen esta región. El Pacífico es de las comunidades, de los campesinos, de los afrodescendientes, de los jóvenes, de los indígenas. ¡Vamos a recuperar el territorio con enfoque social!#Elecciones2022#GalánPresidente pic.twitter.com/7G8maCqDop — Juan Manuel Galán (@juanmanuelgalan) January 19, 2022

La cabeza de lista al Senado del Nuevo Liberalismo, Mabel Lara, coincidió. “El Nuevo Liberalismo propone desde la Capital del Valle declarar la Emergencia Económica para el Pacífico Colombiano, donde se expidan decretos con fuerza de ley, con urgencia manifiesta y así reactivar el tejido empresarial, social y ambiental de la región afectado por la pandemia”, señaló la periodista.



Según la Defensoría del Pueblo, el pasado 13 de enero Cali entró en alerta temprana donde se destacan factores de riesgo tales como estructuras del crimen organizado, monopolio de carteles de narcotráfico, operación de células urbanas de grupos armados y la recepción continua de población víctima.



“Si no enfrentamos la madre de todos nuestros problemas no vamos a poder enfrentar los grandes problemas de marginación y corremos el peligro de convertirnos en un NarcoEstado, sino en algo más grave: en una NarcoSociedad que se acostumbra a vivir con eso, que lo tolera y convive con eso y que no reacciona”, aseguró Galán en el quinto día de la Gira Nacional que adelanta el Nuevo Liberalismo.



(Le recomendamos leer: Barguil y Gutiérrez piden de nuevo que Zuluaga esté en Equipo por Colombia).



POLÍTICA