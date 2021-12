Después de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez anunciara que Miguel Uribe Turbay será la cabeza de la lista del Centro Democrático al Senado, la congresista María Fernanda Cabal pidió ser el número 100 de la lista.



"He pedido al partido, en aras de lo sucedido con la cabeza de lista, que me dé el ultimo puesto, así como en la Biblia los últimos seremos los primeros, que me dé el número 100. 100 % coherente, 100 % Cabal", escribió la senadora uribista en Twitter.



En el programa 'La hora de la Verdad', Cabal contó que ya tiene toda la documentación para lanzarse en las elecciones legislativas del 13 de marzo del próximo año: "Nosotros ya tenemos toda la documentación, la inscripción oficial es el día 13 en la Registraduría. Recuerden, vamos con el número 100, vamos con el último".



Después de que Cabal pusiera fin a su candidatura presidencial - tras quedar en segundo lugar en los resultados que dieron como ganador a Óscar Iván Zuluaga para quedarse con el aval del Centro Democrático para las presidenciales - le exigió al partido que la nombrara cabeza de la lista al Senado.



Su propósito era 'jalonar' la lista y, según comunicó, ser la más votada al Senado del partido de Gobierno.



No obstante, por medio de una carta, Álvaro Uribe se refirió a la discusión señalando que en agosto de 2020, en medio de dificultades de la pandemia y personales, acordó con el exsecretario de Gobierno de Bogotá que él asumiría ese lugar.



"Lo hice en virtud de una atribución estatutaria, que poco ejerzo, porque prefiero la discusión y búsqueda de consenso en el seno del partido, el tranquilo tratamiento de las contradicciones en la base de la colectividad (...). Pienso que debo honrar la palabra empeñada con Miguel Uribe Turbay, palabra que le conviene al partido; ayuda en lugar de afectar en la tarea de compañeras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Además, se puede afianzar la ampliación de la convocatoria", escribió el exmandatario.



El exmandatario señaló en su carta que "honrar la palabra es un imperativo de los gobiernos, de los partidos y de los ciudadanos. Incumplir la palabra crea inseguridad en el colectivo”.



También dijo que consideraba ideal que los cuatro precandidatos que no fueron elegidos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto y Alirio Barrera, lleguen a ser elegidos como senadores.



De igual forma, aseguró que escuchó los argumentos de la senadora Cabal para ser cabeza de la lista y considera que es una mujer "con valor civil y agudeza, encarnó el sentimiento de autoridad y defensa de los ciudadanos y de sus bienes durante el paro que confundió la protesta legítima con la violencia, paro que quiso destruir a su tierra del Valle del Cauca", dijo Uribe.



