'Busco más fuerza espiritual para defender mi reputación': Álvaro Uribe

"En diálogo con mi ser busco más fuerza espiritual para defender mi reputación, seguridad jurídica, y luchar contra las amenazas tibias y radicales a la democracia", escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez este viernes en su cuenta de Twitter.



Esto después de que la Sala Plena de la Corte Constitucional negara la tutela que presentó el exsenador en contra de la decisión que tomó el 6 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá que lo declaró formalmente imputado por presunto fraude procesal y soborno.

Esta decisión, que se tomó en una apretada votación 5-4, implica que el expresidente Álvaro Uribe seguirá formalmente imputado y que el caso en su contra seguirá su curso actual.



Es decir, que una jueza de la República deberá decidir si precluye el caso, como lo solicitó la Fiscalía, o no lo hace, como piden las víctimas acreditadas.



Según su nuevo pronunciamiento, el líder del partido Centro Democrático se dedicará a demostrar su alegada inocencia, en paralelo de la campaña presidencial de quién será el candidato presidencial elegido de su partido, el cual se define el 22 de noviembre.



En diálogo con mi ser busco más fuerza espiritual para defender mi reputación, seguridad jurídica, y luchar contra las amenazas tibias y radicales a la democracia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 12, 2021

Hace una semana el exmandatario antioqueño anunció que en las elecciones de 2022 no presentará su nombre al Congreso.



“No creo que sea el momento. Además, digamos la verdad: este proceso judicial que me tiene tan afectado y que es tan injusto también es una razón para decir que no puedo pensar en que mi nombre esté en el Congreso”, dijo.



Uribe ha dicho que se va por dos razones fundamentales. Una, el proceso judicial que enfrenta; y dos, porque quiere pasar más tiempo con sus seres queridos.



Al parecer, ahora que seguirá imputado según decisión de la Corte, se concentrará en "defender" su "reputación".



