Jaime Andrés Beltrán se aleja en intención de voto en Bucaramanga con 29%, según CNC

A 17 días de las elecciones territoriales, el pastor y exconcejal Jaime Andrés Beltrán se despega en la intención de voto para ser el sucesor de Juan Carlos Cárdenas en la alcaldía de Bucaramanga. Así lo revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) en alianza con EL TIEMPO y CM&.



De acuerdo con la nueva medición, Beltrán pasó de 23 a 29 por ciento respecto a la pasada encuesta del 7 de septiembre.



De esta manera, el candidato de la coalición Defendamos Bucaramanga le saca ahora 20 puntos porcentuales de distancia a Horacio José Serpa Moncada, el candidato que tuvo el mayor descenso en la encuesta.



Según la firma, el hijo de Horacio Serpa Uribe y candidato por la coalición Serpa la Gente bajó de 16 a 9 por ciento de favorabilidad.

Gráfico comparativo Bucaramanga. Foto: El Tiempo

Un resultado que resulta llamativo para el analista Julio Acelas, pues dice que la percepción en la ciudad era que Serpa iba creciendo y se beneficiaba por los señalamientos que aseguran que Beltrán tendría el beneplácito del clan Aguilar, una de las familias con más tradición política del departamento de Santander.



“Hay un vídeo que le han reventado y él ha tenido dificultades para argumentar que no”, cuenta.



Sin embargo, para él, una razón que podría explicar el descenso de Serpa es la demanda interpuesta para estudiar la posible revocatoria su candidatura. Demanda que de hecho aceptó el Consejo Nacional Electoral el pasado 27 de septiembre y que deberá definir en los próximos días si es procedente o no revocarlo.

No podrá votar en Bucaramanga Foto: Twitter Horacio José Serpa

Ahora bien, el analista Gerardo Martínez considera que Beltrán sigue punteando porque ha logrado sintonizar con la gente a partir de su fuerte y contundente mensaje en redes sociales sobre la ‘falta’ de seguridad en Bucaramanga y su consecuencia que ha sido la ‘paloterapia’, asegurando que la ciudad se estancó y tiene un retraso de más de ocho años.



“A la gente le gusta todo eso y lo que ha dicho del candado, incluso con métodos no tan ‘santos’. Pero ha gustado y se nota; ha impactado la opinión y mientras no se impacte eso en los temas que son, no hay posibilidades de crecer”, sostiene.



Cabe recordar que en el 2019 el pastor se lanzó para ser el alcalde de la ciudad y a pesar de que no fue elegido, obtuvo la segunda votación más alta, seguida del hoy mandatario Juan Carlos Cárdenas.

Encuesta CNC Bucaramanga. Foto: Cuenta oficial de Twitter (x) @@soyjaimeandres

“Ha dicho que es el Bukele bumangués y que la ciudad no se debe dejar cercar por los bandidos”, complementa Martínez.



Si bien los analistas indican que Beltrán le estaría apostando a consolidar su nicho de votantes, reconocen que, según la encuesta, estaría recogiendo a buena parte de los ciudadanos indecisos.



En la pasada medición la opción no sabe o no responde empató con Beltrán como la opción más votada con 23 por ciento. Ahora, solo el 10 por ciento de las 404 personas entrevistadas no tienen claro cómo resolverán su voto el 29 de octubre.

El tercer candidato en intención de voto sigue siendo Carlos Felipe Parra Rojas, que incluso subió dos puntos porcentuales para acercarse a Serpa con 8 por ciento. Según los expertos en la carrera electoral santandereana, Parra es uno de los políticos que mayor oposición han hecho a la administración de Juan Carlos Cárdenas y tiene detrás a la base alternativa de la Alianza Verde.



Otra tendencia que se sigue confirmando es la baja favorabilidad de los candidatos considerados de la cuerda del excandidato presidencial Rodolfo Hernández.



Es así como el exconcejal Edinson Fabian Oviedo Pinzón es quinto con 7 por ciento, seguido por Consuelo Ordoñez De Rincón que quedó con 5 por ciento. Si bien ambos registran un leve aumento, no consiguen entrar de lleno en la disputa.



Por su parte, la intención de voto por el ex secretario de Desarrollo Social Jorge Alberto Figueroa Clausen se redujo de 2 a 1 por ciento, quedando en el último lugar.

“Es el agotamiento de un modelo que yo llamo populista y de inexpertos, que fue el que inauguró Rodolfo y continuó Cárdenas. Este modelo se les reventó en las manos”, comentó Acelas a este diario.

Rodolfo Hernández publicó un video en el que da señales de querer participar en las próximas elecciones. Foto: Rodolfo Hernández

En cuanto a los otros candidatos, ninguno marca por encima del 5 por ciento. Estos son Jaime Calderón (Pacto Histórico), Carlos Fernando Sotomonte (Coraje), Luis Roberto Ordoñez (Vamos A Crecer) , Ludwing Mantilla ( Fuerza Ciudadana) y Diego Arturo Tamayo (Avancemos Por Bucaramanga). Este último se unió a Beltrán.



Dos, el igual que Clausen, tampoco pasen ni siquiera del 1 por ciento: Manuel Eduardo Parada (Creemos) y José Del Carmen Velásquez (Nueva Fuerza Democrática).



Ahora bien, si algo tiene claro Acelas es que nada está dicho en la capital de Santander: “El electorado de Bucaramnaga es impredecible. Por lo general las encuestas no aciertan y la franja de indecisos se acumula hasta el final y termina dando sorpresas. Uno creería que está todo resuelto, pero no es así”, apunta.

Ficha técnica

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA REALIZÓ: Centro Nacional de Consultoría S.A.



PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: CM&



FUENTE DE FINANCIACIÓN: CM&



UNIVERSO EN ESTUDIO: Hombres y mujeres mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Bucaramanga.



DISEÑO DE MUESTREO: Probabilístico y estratificado. Se seleccionaron aleatoriamente hogares a partir del marco de muestreo (directorio telefónico), teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de la vivienda que habita el hogar. Se encuestó a una persona adulta dentro del hogar con intención de votar.



MARCO DE MUESTREO: El marco de muestreo es la base maestra del Centro Nacional de Consultoría. Un directorio telefónico con más de 8 millones de registros, entre números fijos y celulares a nivel nacional. Este dispositivo fue construido a partir de fuentes oficiales, y ha sido actualizado periódicamente a partir de las series establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y del trabajo presencial de recolección de información realizado por el CNC.



TAMAÑO DE MUESTRA: 404 casos



MARGEN DE ERROR Y NIVEL DE CONFIANZA: Margen de error de 5.0% y 95% de confianza



TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: Intención de voto a la alcaldía de Bucaramanga



PREGUNTAS QUE SE FORMULARON: 1 preguntas



PERIODO TRABAJO DE CAMPO: 11 de octubre de 2023



TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Encuesta multicanal en hogares (Telefónica y Web)



Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA