Nueva denuncia por muerte de menores de edad en bombardeo

El senador por el Polo Iván Cepeda realizó una nueva denuncia sobre la supuesta muerte de menores de edad en un bombardeo al Eln, sucedido el pasado 16 de septiembre, en zona selvática del Chocó.



De acuerdo con la denuncia del congresista de izquierda, la operación en la que habrían muerto los menores concluyó con la baja de ocho personas, entre ellas cuatro “adolescentes, incluido un joven de 13 años”, y en ella resultó “herido de muerte” alias Fabián, quien falleció posteriormente.



“Sin embargo, como en otras ocasiones, el Ministro no informó a la opinión pública que dentro de los abatidos hubiese adolescentes”, afirmó Cepeda, quien aseguró que el hecho fue “confirmado por el Instituto Nacional de Medicina Legal”.



Ante estos hechos, el congresista opositor solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre los Niños en los Conflictos Armados que realicen una visita al país para conocer de primera mano qué sucede con la niñez relacionada con los grupos armados ilegales.



En noviembre del 2019, el senador opositor Roy Barreras dio a conocer que en una operación militar contra las disidencias de las Farc habían muerto varios menores de edad, lo que no había sido informado por el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien abandonó el cargo días después.



Mediante un comunicado, las Fuerzas Militares indicaron que el reclutamiento de menores de edad es un crimen de guerra "que ha sido una práctica sistemática e histórica realizada por todos los grupos armados organizados en el territorio nacional".



Así mismo, indicaron que son esos grupos ilegales los llamados a responder por el reclutamiento. También dijeron que los que infringen el Derecho Internacional Humanitario son quienes colocan a una persona protegida, como son los menores de edad, en un riesgo que no debe soportar.



