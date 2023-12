Bolívar sugiere a Corcho para 'heredar' el petrismo en 2026 y Quintero reacciona

Han pasado tan solo dos meses desde que las elecciones regionales en el país dejaran al descubierto quiénes estarían al frente de las ciudades, municipios y departamentos durante los próximos cuatro años.



Sin embargo, parece que desde ya se especula sobre quiénes deberían ser las fuerzas que se posicionen para las próximas elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2026.



A través de su cuenta de X, el excandidato por el Pacto Histórico para la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, dijo que el presidente Petro debe "heredar" los votos del 2026 a alguien "honesto y que no haya traicionado sus ideas".



​"Aunque debe haber consulta, Carolina Corcho es una mujer con muchos más méritos en el petrismo que Quintero, Roy, Caicedo o Claudia si se vuelve a camuflar", comentó el exsenador.



También aseguró que falta mucho para dicha contienda, pero sugirió que la exministra Carolina Corcho debería estar dentro de la baraja.

Al respecto, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, le respondió a Bolívar que "la gente no quiere herederos de nadie".



"Esto se trata de recuperar a Colombia para la gente. Que el salario alcance, que la salud llegue, que la gente se pensione. Que las mafias no maten, ni se roben la plata de la gente. Que la tecnología, las vías y el conocimiento desaten el potencial dormido de nuestra Colombia. Que los niños tengan computador, que el campesino internet y vías. No importa alrededor de quien, lo que importa es que pase", sentenció Quintero.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

