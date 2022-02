En los últimos días el senador petrista Gustavo Bolívar ha hablado sobre el posible ingreso del Partido Liberal al Pacto Histórico, convergencia de izquierda y centroizquierda que busca la presidencia y ampliar su presencia en el Congreso.



Bolívar ha hablado del tema en sus redes sociales y ha mencionado al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal. “En 2018 Gaviria metió los 2 millones de votos del P. liberal al Uribismo y Duque ganó. Eso nos ha costado 255 masacres, 885 líderes sociales asesinados, 103 jóvenes sin un ojo, más de 100 manifestantes muertos, desplazados, desaparecidos, corrupción… ¿Otros 4 años de uribismo?”, escribió el senador petrista.



Y añadió: “El Pacto histórico no es el 1o en la historia. En 1991 hubo un Pacto Histórico presidido por el M-19, el Partido Liberal y el Mov de Álvaro Gómez. De ese Pacto Histórico nació la Constitución del 91. Hoy llamo al liberalismo al Pacto y la política pequeña se rasga las vestiduras”.



En una entrevista con EL TIEMPO, Gaviria habló sobre el precandidato presidencial de origen izquierdista y dijo que no le “molesta en absoluto que el candidato Petro invoque jefes liberales en su campaña, porque su mención lo acerca a los gobiernos liberales, como símbolos de cambios profundos y verdaderos”.

Y este martes en la noche le dijo a a Noticiero 1 CM& que su partido no descarta apoyar a ningún aspirante presidencial, ni siquiera a Petro. “A mí me parece que no es inteligente ni apropiado descartar a una persona simplemente porque hay muchos temores o antipatías”.



En todo caso, el Partido Liberal no ha tomado una posición concreta y oficial sobre su apoyo a candidaturas presidenciales y Gaviria le dijo a este diario que el liberalismo estudiará “todos los candidatos después de la elección parlamentaria”, la cual será el mismo 13 de marzo que serán las consultas presidenciales de las tres coaliciones.

