Bayly a De la Espriella: ¿Alex Saab le pagó 12 millones de dólares?

Jaime Bayly, famoso presentador de televisión y quien siempre ha mostrado sus afectos por el uribismo, escaló su sorpresiva confrontación con el abogado Abelardo de La Espriella, también seguidor del expresidente colombiano.

La ruptura entre ambos se da por el señalamiento de Bayly a De la Espriella de ser abogado de Alex Saab, testaferro del régimen de Nicolás Maduro y recientemente capturado en Cabo Verde.



Bayly reiteró en la noche de este viernes que para su "estupor" se enteró de que De la Espriella era abogado de Saab lo que, confesó, lo "sorprendió" porque el creía que se trataba de una persona "decente".



Bayly dijo que por esa razón "daba por terminada su amistad" con De la Esprilla porque no podía tener un vínculo con una persona que se ha lucrado de dineros procedentes de un criminal que le ha robado al pueblo venezolano.



Se trata de una situación inédita porque ambos –dos personas con alto impacto mediático– suelen exhibir con orgullo la defensa de las tesis del uribismo, en general; y de su jefe natural, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en particular.



De hecho, aunque el programa de Bayly es emitido en Estados Unidos, sus afirmaciones han tenido eco en las redes sociales en Colombia, en particular entre quienes disienten de las tesis del gobernante Centro Democrático.



Y Bayly incluso, fue más allá, al decirle a De la Espriella que a él no le diera explicaciones sino a las figuras del uribismo que, según el presentador, lo tenían como posible precandidato para las próximas elecciones presidenciales.



En su programa de este viernes, el escritor peruano Bayly, radicado en Estados Unidos, dijo que “si es cierto que el señor De la Espriella recibió más de 12 millones de dólares de parte de Álex Saab”, esto incluyendo “más de 1 millón de dólares por conseguirle una abogada”.



Por si fuera poco, Bayly dejó gravitando en el ambiente otra interrogante al inquirir si Saab le habría costeado al jurista costosos vuelos para reunirse con él, en Francia: “¿Cuánto pagó Álex Saab a la empresa de aviones de Orlando Cabezas para los vuelos de De la Espriella, incluido un vuelo a París?”, indagó.



Ya Bayly le había dicho a De la Espriella “lavador de inodoros de Saab”, expresión que reiteró en su programa de este viernes, en referencia a que el abogado era consciente de las actividades criminales de Alex Saab y pese a todo decidió asumir su defensa.



“Un abogado decente jamás aceptaría defender a un ladrón del chavismo como este Alex Saab“, afirmó Bayly.



Bayly aseguró que recibiò un mensaje escrito de De la Espriella en donde da su versión: “Dejé de ser abogado hace poco menos de un año, tan pronto como los Estados Unidos lo encausaron y lo pusieron en la lista Clinton“, fue la explicación que le dio el abogado.

​

Aparentemente en el mensaje, además, le manifestó que “no había cobrado todos los honorarios que Saab le adeudaba”.



Bayly dijo: “Desde el punto de vista de la coherencia moral, debía haber sabido o averiguado que los millones de millones que tenía Álex Saab –algunos de esos millones seguramente le ofrecía– tenían un oscuro origen. Apestaban. Hedían. Era una fortuna maloliente”.

Además, para Bayly “Abelardo de la Espriella miente cuando afirma que no es abogado de Álex Saab hace un año”.



Bayly hizo su afirmación basado en un reporte de un periodista de la cadena Univisión que para él le merece toda la credibilidad.



“Puede ser verdad que él personalmente ya no esté atendiendo a Álex Saab, pero lo que no dice es que su firma de abogados tiene a dos abogados que trabajan para él, para su firma, que siguen llevando los procesos de extinción de bienes en Colombia contra Álex Saab“, añadió.



Bayly también le preguntó a De la Espriella por una millonaria suma de dinero usada para sus traslados aéreos incluyendo un viaje a Paris, siempre según la tesis del presentador peruano, con montos procedentes de "la vasta, repugnante" fortuna acumulada por Álex Saab hecha con el régimen de Maduro a costa del hambre de los venezolanos.

