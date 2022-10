La disputa inició por un presunto caso de robo en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. En las imágenes difundidas se ve a un sujeto que se transportaba en una motocicleta y abordó una camioneta para, al parecer, robar al conductor.



La situación quedó registrada en un video donde se observa al hombre de la motocicleta acostado en un charco de sangre y al lado de una pistola. Este hecho generó la reacción de Roy Alejandro Barreras, director del Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali, quien es hijo del presidente del Senado Roy Barreras.

“Me parece muy triste ver cómo hay gente que se alegra por el ladrón dado de baja ayer en La Flora. Nadie defiende que sea un atracador, y debía ir preso, pero ninguna muerte debe alegrarnos. Debemos ser una ciudad para la vida”, dijo el director del Departamento Administrativo de Planeación de Cali.



La perspectiva del hijo de Barreras no pasó desapercibida y recibió la crítica de la senadora María Fernanda Cabal: “Ah ¿ya le dio por salir a llorar también a ‘Roycito’? Debe ser que aspira a la alcaldía de Cali. Que se baje de su blindada a ver si no lo atracan en nuestra ciudad, destruida por los comunistas como Jorge Iván Ospina y el obispo Monsalve”, declaró en un trino.



El congresista Barreras salió a dar su opinión y le respondió a la integrante del Centro Democrático: “Gracias, senadora Cabal por lanzar a mi hijo a la Alcaldía de Cali. Tiene más viabilidad que su candidatura a la Presidencia".

“Pero no lo minimice, se llama Alejandro, tiene dos carreras, tres maestrías, una de ellas becado por mérito en Georgetown sobre Gobierno y Desarrollo y defiende la vida”, agregó el presidente del Senado en su mensaje de Twitter.



