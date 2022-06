Un sector del partido Conservador mediante una carta anunció que no será partido opositor al nuevo gobierno que asumirá el presidente electo Gustavo Petro y que respaldará la agencia legislativa.



Fuentes del partido Conservador le dijeron a EL TIEMPO que la decisión final del partido se tomará esta semana en una reunión entre el Directorio Nacional y la bancada. Lo que trascendió es que se inclinan a declararse en independencia.

Por lo que en un comunicado algunos de los congresistas electos de Cámara y Senado respondieron a la invitación del presidente electo para que los conservadores hagan parte del "Gran Acuerdo Nacional".



"No seremos partido de oposición y declaramos nuestro respaldo a la agenda legislativa que proponga el gobierno que inicia y que convenga a los colombianos, apegados siempre a los principios de la Constitución de 1991 teniendo como premisa el respeto por la propiedad privada y todas las libertades individuales", se lee en la misiva divulgada por un sector de los conservadores.



Precisamente, en los últimos días, Petro sostuvo una reunión con Carlos Andrés Trujillo, senador del partido Conservador, en su proceso por consolidar las mayorías en el Legislativo y así contar con el apoyo necesario para llevar a cabo la implementación de sus planes de gobierno.



“En nombre del Partido Conservador y en representación de su bancada parlamentaria, me reuní con el presidente electo para dialogar acerca de lo que nos preocupa a los colombianos, de la visión de país de nuestro Partido y buscar acuerdos sobre lo fundamental”, afirmó Trujillo a través de su cuenta de Twitter.



Sin embargo, esa reunión no fue muy bien recibida por el expresidente Andrés Pastrana, quien figura como líder natural del Conservador. El dirigente político subrayó que, en su consideración, esa clase de reuniones configuran “acuerdos para la mermelada”.



“Mientras el presidente entrante no garantice líneas rojas ante ofertas tales como concesiones a la corrupción y la criminalidad, estará enfrentado al país que rechaza pactos turbios y el lenguaje tramposo diseñados para la entrega de Colombia a esas fuerzas oscuras”, señaló Pastrana.



Por lo pronto, se sabe que esta semana el partido Conservador se reunirá y definirá su posición con el fin de establecer si habrá un apoyo mayoritario hacia el nuevo gobierno presidido por Petro.

