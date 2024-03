'Ayudémosle a sacar esa constituyente': Vargas Lleras a propuesta de Petro

Germán Vargas Lleras ha sido uno de los pocos representantes de la oposición que ha dicho que no tiene problema con que se lleve acabo el proceso constituyente propuesto por el presidente Gustavo Petro. En rueda de prensa en la tarde del martes, ahondó en las razones por las que dice que no hay que tenerle miedo a dicha propuesta.

"Me causó impresión que estuviera nuevamente amenazando el Congreso si no le aprueban sus nefastas reformas. La pensional no hace nada distinto que cargarse el ahorro privado para volverlo la caja del estado. La laboral llega en el peor", de esta forma, cuestionando las reformas sociales, comenzó su intervención el que fue vicepresidente entre 2014-2017.

Para el líder de Cambio Radical, no hay que tenerle miedo a la propuesta, sino todo lo contrario. "Ayudémosle a sacar la convocatoria a esa constituyente. Que en el marco de esa constituyente se haga esos debates. El país no va por buen rumbo", aseveró.

El presidente Gustavo Petro. Foto:Cortesía de Presidencia. Compartir

Germán Vargas Lleras fue categórico al decir que el país "no va por buen camino" y que la propuesta puede ser la forma en que cambie el rumbo. "Ojalá no se vaya a amedrentar. Le vamos a ayudar a sacarla adelante. Los colombianos serán los que decidan el destino", complementó.

"Estamos en un cuentagotas terrible", añadió el exvicepresidente, que respondió a los que aseguran que una constituyente es un escenario de suma incertidumbre. "¿Acaso incertidumbre no es lo que estamos viviendo, no es lo que vive los constructores, no es lo que vive la gente que trabaja en la salud, incertidumbre no es eso? ¿Más incertidumbre para dónde?".

En ese mismo sentido señaló que el panorama de incertidumbre incluso se ve en las determinaciones del propio presidente Petro, que dijo que buscaría otras vías para aplicar sus reformas si estas no eran aprobadas en el Congreso. "Pasamos a un terreno muy peligroso", declaró.

Germán Vargas Lleras añadió que tiene toda la intención de participar en ese proceso constituyente. "Pretendo participar. Ojalá se pueda adelantar esta controversia", concluyó.