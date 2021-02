Convergencia del centro logra avances para campaña de 2022

Avances sobre varios principios ideológicos se dieron este jueves entre los sectores de centro que esperan escoger un candidato a la presidencia para el 2022 y llegar unidos a la lucha por el poder.



Así quedó certificado en un mensaje de Twitter que ellos publicaron este jueves.Entre los sectores que están en esta convergencia están el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, el exministro Juan Fernando Cristo, el excongresista Juan Manuel Galán, el exnegociador de paz Humberto de la Calle, el senador Jorge Enrique Robledo y la Alianza Verde.

En cuanto a los ‘verdes’, el propósito que se ha analizado hasta el momento es que hacia finales de año haya una selección interna de un candidato que los represente en una consulta popular o votación en la que compitan todos estos sectores y de la que salga el nombre que esté en el tarjetón de la primera vuelta presidencial.



El primer símbolo de unidad entre estos líderes fue que todos –Fajardo, Robledo, Cristo, Galán, De la Calle y Alianza Verde– publicaron un trino igual en el que dan cuenta de los avances.



“Hoy (ayer) tuvimos nueva reunión en el propósito de construir amplia convergencia para la necesaria transformación de Colombia. Avanzamos en discusión de principios ideológicos que nos unen y seguiremos trabajando las próximas semanas”, reza el texto que apareció en las cuentas de Twitter de estos líderes.

EL TIEMPO pudo establecer que este año se han reunido al menos tres veces y que, al parecer, la idea es realizar estos encuentros los días jueves y con mayor regularidad.



Dentro de los primeros temas que ya habrían decidido están la participación en una consulta popular o votación en las elecciones legislativas de marzo del próximo año y que en su convergencia no habría espacio todavía para el excandidato presidencial de izquierda, Gustavo Petro.



Esta posición hacia el congresista de izquierda parece estar fundamentada no solamente en las profundas diferencias ideológicas que tienen varios de estos líderes con las tesis de Petro, sino también en su estilo de hacer política, el cual no comparten varios de ellos.

Con este par de temas claros, el grupo está abordando las discusiones sobre unos principios ideológicos básicos que les permitan sellar un acuerdo y comprometerse a apoyar al ganador de la votación previa de marzo de 2022.



Esta vía, la cual algunos de ellos le han dicho a este diario que es la más complicada, debe reflejar el ideario de cada sector, su visión de país y los postulados con los cuales se construiría una agenda programática.



En este sentido, habría que conciliar propuestas de centro, como las que ha manifestado Fajardo, con posiciones más de centroizquierda, como las que tienen varios de los miembros de Alianza Verde, partido que actualmente está en oposición al Gobierno.



Aunque esta tarea no parece sencilla, lo cierto es que estos líderes parecen estar decididos a caminar esta senda y sacar adelante unos principios ideológicos que transformen a Colombia, como lo manifestaron en el mensaje de ayer.

El acuerdo de paz

En este sentido, Humberto de la Calle le dijo hace unos días a EL TIEMPO que se “necesitan linderos programáticos concretos, organización, mecanismos de selección y una gran generosidad”.De la Calle fue jefe del equipo negociador del acuerdo de paz entre el gobierno anterior y las Farc, el cual es uno de los puntos clave de esta convergencia.

En el panorama también están los llamados liberales socialdemócratas, un grupo de congresistas que tiene tendencias de centro y que ha dado muestras de querer competir por la presidencia el próximo año. Sin embargo, hasta el momento no se conoce de ningún tipo de acuerdo entre los líderes de esta convergencia de centro y el grupo de legisladores.



Habrá que ver hasta dónde llegan estos sectores políticos de centro que están empeñados en construir esta convergencia y sus principios ideológicos, los cuales esperan presentarse como una alternativa para los colombianos frente a los extremos del espectro ideológico.

