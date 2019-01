Autor de trinos contra Vicky Dávila pidió disculpas

Después de los polémicos trinos desde la cuenta de Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, contra la periodista Vicky Dávila, el responsable de las publicaciones se excusó por “los calificativos errados" que utilizó.

Juan Camilo Montoya el joven que en forma irregular envió desde mi cuentaTwitter mensajes ofensivos, me ha enviado en la fecha una carta en la que asume su responsabilidad y aporta plena claridad sobre lo sucedido. Aprecio su entereza. @VickyDavilaH @WRadioColombia pic.twitter.com/4yEiS7Ihq8 — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) 26 de enero de 2019

Así lo dio a conocer este viernes en la noche Juan Camilo Montoya, quien reconoció ser el autor de las publicaciones y se retractó por medio de una carta con fecha del 25 de enero.



“Ante los tweets irresponsables que transmití en la mañana de hoy desde la cuenta de la doctora Nubia Stella Martínez, me retracto y les pido excusas a la titular de la cuenta, y a la periodista Vicky Dávila por los calificativos errados que utilicé”, escribió.

De igual forma, admitió que como joven del Centro Democrático no puede actuar en ningún caso sin los “principios de mesura y respeto que la doctora Nubia me ha exigido manejar. Me arrepiento de lo sucedido y reitero que me retracto plenamente de los términos equivocados y sin fundamento que utilicé”.



Además, le pidió a Martínez que divulgue su retractación por su cuenta de Twitter: “Dado que el texto fue emitido de su cuenta, la autorizo y solicito hacer pública esta retractación en la misma forma en que la emití”, puntualizó en la misiva.



La polémica comenzó luego de que en la mañana del viernes aparecieron trinos en la cuenta de la directora del partido en los que se aseguraba que Vicky Dávila era la jefe de prensa de Gustavo Petro.

El mensaje publicado el día de hoy frente a la tendencia de #NoOigoWRadio fue realizado por un community manager, hecho que condeno y desautorizo



Los mensajes han sido eliminados y ofrezco mis disculpas a un medio al que respeto — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) 25 de enero de 2019

“La jefe de prensa de la rata de Petro” y que a Dávila “le deben pagar con fajos en bolsas al mejor estilo de @petrogustavo”, decían las publicaciones.



De inmediato los trinos fueros borrados y la misma Martínez aseguró que ella no los había escrito, sino uno de sus colaboradores.



“El mensaje publicado el día de hoy frente a la tendencia de #NoOigoWRadio fue realizado por un community manager, hecho que condeno y desautorizo. Los mensajes han sido eliminados y ofrezco mis disculpas a un medio al que respeto”, aclaró Martínez.



POLÍTICA