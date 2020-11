Partido de 'la U' se queda sin presidente: Iragorri renunció al cargo

El exministro Aurelio Iragorri anunció formalmente su renuncia a la dirección del partido de 'la U', este martes. EL TIEMPO supo que la noticia se conoció en medio de una reunión de la bancada de congresistas de la colectividad, en la cual explicó sus razones para separarse de la jefatura del partido.

Iragorri, quien divulgó una carta abierta en la que notifica su renuncia, afirmó que está "convencido que es mucho lo que gano y lo que puedo aportarle al país al recuperar de manera vehemente mi libertad de opinión".



(Lea también: Como ‘incómodos’ e ‘imprudentes’ calificó Uribe audios de 'Caya' Daza)



"Me voy también porque siento que esta nueva oportunidad que la vida me dio puedo aprovecharla mejor fuera de un escritorio; porque creo que la unidad que he defendido tantos años no está metida entre muros sino que habita en los territorios de Colombia", se lee en la misiva.



Aunque no lo dice de manera expresa en la carta, se espera que el exjefe de 'la U' lidere algún tipo de proyecto político con miras al 2022.



La dimisión de Iragorri se dio a pocos días de que 'la U' celebre la IX Asamblea Nacional el próximo 7 de noviembre, en la cual uno de los temas será el futuro de las directivas de la colectividad.,

