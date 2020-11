‘Tenemos que unirnos en torno a una propuesta de centro’

Un gran acuerdo político que sea cumplido por el próximo presidente de la República será la principal labor del saliente jefe de ‘la U’, Aurelio Iragorri, quien habló con EL TIEMPO.



¿Por qué dejó la dirección de ‘la U’?

Estuve 3 años. He sido el colombiano que más tiempo ha estado en esa posición. Me voy porque durante los últimos tres meses no pude ejercer el cargo como consecuencia del covid y sus secuelas, que me implican otros dos meses de recuperación. Además, porque en este tiempo de reflexión entendí que la política no se debe hacer detrás de un escritorio.

¿La salida de Roy Barreras y Armando Benedetti deja golpeada ‘la U’?

Ellos venían mostrando su incomodidad en el partido y tomaron una decisión con argumento que para ellos son válidos. Lógicamente la salida de miembros de un partido no lo fortalece, pero tampoco lo debilita, pero de lo que sí estoy convencido es de que cuando uno no se siente bien en una colectividad, no debe pertenecer a ella.



(Lea también: Como ‘incómodos’ e ‘imprudentes’ calificó Uribe audios de 'Caya' Daza)



La llegada de Dilian Francisco Toro a sucederlo parece inminente, ¿qué opina?

Ella es la lidereza más importante que tiene la política colombiana actualmente. En la última elección a gobernación del Valle, la candidata afecta a su corriente político obtuvo un millón de votos. No hay ninguna mujer en Colombia que tenga es capacidad política y espero que este sábado, en la asamblea de ‘la U’, de manera unánime si así lo deciden sus miembros, se tome la decisión de que ella sea la próxima directora única. Merece esa oportunidad porque ser fundadora de la colectividad y tener la mayor fuerza política hoy día.



¿Cuál será su camino político ahora?

Es muy importante para mí recuperar mi libertad de opinión y salir a las regiones a construir una propuesta para el país, un gran acuerdo nacional, un referendo por la gente y para la gente. Quiero tomar pequeñas causas –que son grandes en las regiones– y defender directamente a la gente para que encuentre soluciones reales a través de la política.

La exgobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro, quien asumiría la jefatura de 'la U'. Foto: EL TIEMPO

¿Básicamente qué buscaría este referendo del que usted habla?

La política en Colombia está en una discusión de temas viejos relativos al ‘Sí’ y al ‘No’, a la paz o la seguridad democrática. Hay que superar esas instancias y llegar a las necesidades concretas que tiene la gente en la calle. El primer punto es que la política en Colombia debe escuchar a la gente que por alguna razón está saliendo a protestar. Además, en Colombia existe lo que llamó una dictadura de la política pública. Todo se puede hablar en las regiones, pero se tiene que cocinar y servir en Bogotá. Hay que salir a las regiones y descentralizar.



(Recomendado: Cara a cara: razones a favor y en contra del Acuerdo de Escazú)



¿Qué otro punto tendría este referendo?

Este país no puede seguir dividido. Tenemos que unirnos en torno a una propuesta de centro, pero de un centro real, no candidatos de centro inventados, de centroizquierda o centroderecha, y hacer una propuesta de un gran acuerdo nacional, armado en las regiones, y que el que gane en la próxima elección se comprometa a llevar a cabo ese gran acuerdo nacional que salga de la gente y que va a permitir que todas las fuerzas del país converjan en algo que resuelva los problemas reales de la población.



¿Pero entonces sería un referendo más ideológico que reformista?

Lo que yo he llamado referendo es no desinstitucionalizar más a Colombia, no seguir debilitando las fuerzas vivas del país. La Policía, el Ejército, el Congreso, los partidos, todos están en un desprestigio absoluto y mientras tanto nosotros en discusiones del pasado. Tenemos que superar eso.

La política en Colombia está en una discusión de temas viejos relativos al ‘Sí’ y al ‘No’, a la paz o la seguridad democrática FACEBOOK

TWITTER

¿Es decir que sería un gran acuerdo nacional?

Es un gran acuerdo nacional que sea el programa a ejecutar por parte de quien gane la presidencia en las próximas elecciones y que eso surja no de Bogotá, sino de las regiones, y que ese sea el motor para que entre todos, unidos, logremos sacar al país de una situación cada vez peor, cuando en realidad todos estamos de acuerdo en que la felicidad de los colombianos, en gran medida, depende del buen accionar político.



Este acuerdo suena a una plataforma política para su aspiración presidencial…

Tengo claro que en política uno puede hacer cualquier cosa menos el oso y menos en una candidatura presidencial. Las candidaturas surgen no del interés de un político de aspirar al cargo, sino de la calificación que la gente le vaya dando a sus propuestas. Ya veremos en el transcurso de los meses cómo avanza esta propuesta y cómo se van sumando las regiones a ella.

Otras noticias de política para leer

¿Derogar o no la JEP? Hablan Griselda Lobo y Gabriel Velasco



Gustavo Bolívar pronostica cómo sería el país con Petro de presidente



El nuevo problema jurídico que enfrentan Roy y Benedetti



POLÍTICA