La senadora María Fernanda Cabal se refirió a los audios que enredan al excandidato a la Presidencia Óscar Iván Zuluaga en una entrevista que concedió a la revista Semana.



La congresista del Centro Democrático señaló que los audios revelados por ese medio de comunicación le sorprendieron y causaron dolor en ella. "Audios que nos entristecen a todos, a mí me da dolor por el expresidente Uribe, cuando él confió, preguntó y lo engañaron", dijo.



La senadora recordó cómo durante la campaña a la presidencia defendió a Zuluaga y que por este motivo, el entramado de corrupción del que se acusa al excandidato le produce "coraje".



"Él (Zuluaga) tendrá que defenderse y decidir qué opción va a tomar. El partido tendrá que tomar decisiones frente a él, tendrá que sobrellevar este trago amargo y tendrá que explicar al país que lo que hemos hecho no ha sido en vano", agregó en la entrevista.



El escándalo se reveló luego de que Daniel García Arizabaleta, ficha de esa colectividad, le dio a la Fiscalía varias horas de grabación en donde Zuluaga habla de destrucción de evidencia, consulta con funcionarios y otras maniobras para ocultar el ingreso de 1'610.000 dólares de la constructora brasileña Odebrecht.



"No tenemos información, no sabemos si se ha comunicado con el partido. Yo lo lamento por qué sé qué está pasando por un momento muy triste, él y su familia. No me alegro por el daño ajeno", concluyó la senadora.

