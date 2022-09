Durante las marchas por el Día del Aborto Legal, este 28 de septiembre, ocurrió un hecho de vandalismo en Bogotá.



Un grupo de mujeres prendió fuego en la entrada de la Catedral Primada, en el centro de la ciudad. También pintaron las paredes del ingreso de la iglesia.





Frente a estos hechos, una de las primeras en pronunciarse fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calificó lo sucedido como vandalismo y exigió un sanción social y legal. "Este video me lo mandó el propio comandante de @PoliciaBogota ¿Porqué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la Ley? Pregunto con respeto ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar?", cuestionó.



Desde el Centro Democrático también se manifestaron sobre lo que pasó. "Rechazo a vandalismo contra Catedral Primada. Algo anda mal cuando creen que esto es "protesta pacífica". Todos los cultos deben ser respetados", escribieron en la cuenta oficial del partido.



Algunos congresistas de dicho partido, igualmente, rechazaron el hecho. María Fernanda Cabal reparó: "¿Cuántas capturas por estos actos vandálicos contra la Catedral Primada? La iglesia no tiene culpa del desprecio que estas personas demuestran por la vida y el derecho de los demás".







El representante a la Cámara, Andrés Forero, dijo que la actuación de las mujeres que prendieron fuego es una "inaceptable muestra de intolerancia. Un grupo de mujeres a favor del aborto vandaliza y pretende prenderle fuego a la catedral primada a vista y paciencia de funcionarios de la alcaldía. ¿Este tipo de actos no amerita la intervención del ESMAD?".



El concejal Julián Sastoque del Partido Verde, por su parte, dijo que "así como se pidió en días pasados a las autoridades identificar a la mujer que cometió actos racistas, lo COHERENTE es pedir que hagan lo mismo con quienes anoche vandalizaron incendiando la Catedral Primada". Agregó que estos actos violentos "deslegitiman la protesta" y es violencia.



