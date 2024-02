Asocapitales anuncia demandas a acciones del gobierno que violan autonomía territorial

Luz María Zapata, directora ejecutiva de Asocapitales, fue una de las panelistas del foro Panorama Colombia 2024, organizado por EL TIEMPO. Entre las varias intervenciones, uno de sus puntos reiterativos fue su alerta frente a la pérdida de autonomía ante el gobierno de Gustavo Petro.



(Puede ver: ¿Para dónde va Colombia? Siga el foro Panorama Colombia 2024 de EL TIEMPO)

Según Zapata, hay preocupación en los alcaldes de las 32 capitales del país por cuenta de la forma en que el Ejecutivo nacional está abordando la contratación con las juntas de acción comunal. “Nos preocupa que se saltan a los mandatarios elegidos popularmente”, declaró Zapata.

Facebook Twitter Linkedin

Sergio Guzmán, director de Colombia Riks Analysis; Luz María Zapata, directora de Asocapitales, Catherine Juvinao, representante a la Cámara de la Alianza Verde, Didier Tavera, director Ejecutivo de la Federación Nacional Departamentos y Ernesto Cortés, editor general de EL TIEMPO Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO



En esa línea ahondó diciendo que está buscando mecanismos para “hacernos respetar”. A esto agregó que un equipo de abogados está creando “una agenda litigiosa, queremos recuperar la descentralización”. Sobre esto reveló que Asocapitales está “preparando 10 demandas sobre temas de autonomía territorial”.



(Además: 'Los vehículos no van a funcionar en La Guajira': senador Deluque por carrotanques)



Entre los temas que llamó la atención fue el PAE. “Es una combinación entre construir confianza entre todos los sectores, y también hacernos respetar”, dijo Zapata frente a la línea que plantea seguir el ente que lidera.



Sobre este tema, Didier Tavera, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, también alertó sobre la situación de que se está recargando las obligaciones en el Estado central, saltándose el ámbito regional.

Facebook Twitter Linkedin

foro Panorama Colombia 2024 de EL TIEMPO Foto: EL TIEMPO

“El brazo ejecutor son las regiones. El Estado no es capaz a punta de subsidios. Una mayor concentración en las entidades territoriales. Empecemos con garantizar esas partidas”, dijo Tavera, que aseguró que en el último congreso con los gobernadores hubo un compromiso del presidente Petro de trabajar por la autonomía de las regiones.



(También: Periodistas y líderes políticos lamentan la muerte del excanciller Rodrigo Pardo



Por otro lado, frente al tema de las juntas de acción local y la contratación con estas, Didier Tavera señaló que hay modelos exitosos de contratación con estas. Lo único que no se puede olvidar, de acuerdo con el exgobernador del Santander, es que son los gobiernos locales los que deben ser los intermediadores.



“Ya hay modelos de contratación con las juntas: más de 90.000 en Cundinamarca y 40.000 millones en el Meta. Lo que no se puede saltar el gobierno es a los gobiernos locales. Debe haber un nivel de coordinación, pero que ya hay modelos existentes y exitosos”, concluyó Tavera.