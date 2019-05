'La gente no puede gastar más plata en transporte que en comida'

El alcalde de Cali, Maurice Armitage, le va a pedir hoy al presidente Iván Duque, en Pasto (Nariño) que se comprometa con un proceso de fortalecimiento de las ciudades intermedias.

Se lo dice un hombre que los últimos tres años ha tenido que lidiar con Cali, una ciudad de dos y medio millones de habitantes que cada día piden más servicios, más seguridad, más recursos.



Armitage, un outsider que llegó a la Alcaldía de Cali hace tres años y hoy preside la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales) cree que Colombia no puede seguir siendo un país de 4 ciudades granes y lo demás pueblos.



Antes de ser alcalde, Armitage fue un próspero empresario comprometido con el bienestar de sus empleados. Tanto, que siempre incrementaba los salarios de sus servidores por encima de los promedios oficiales.



Ahora como alcalde de Cali dice que “las ciudades no pueden seguir creciendo alrededor del cemento, los carros y las motos”.



Para el alcalde Armitage las ciudades tienen que “prodigar felicidad, bienestar, calidad de vida”.



Y uno de los caminos para llegar a esa meta es planificar de manera que los habitantes de una ciudad no tengan que caminar o movilizarse tanto para ir de su casa a su trabajo. Que todo esté más cerca.



Porque, según dijo, hoy muchos colombianos de las grandes ciudades “gastan màs plata en transporte que en comida” y eso a él le parece “una locura”.



Armitage propone ciudades medianas, sostenibles, con alta densidad, donde la gente viva muy feliz.



Dijo que no puede alegarse falta de recursos para ir en esta dirección, porque propiciando una gran densidad en las ciudades, que estas crezcan hacia arriba, se reducen los costos de ampliación de grandes redes de servicios y ampliación de vìas.

La propuesta de Armitage es que haya más verde en las ciudades, menos distancias, más felicidad, mejor calidad de vida.



Dijo que ese va a ser su propósito en este año que le queda como presidente de Asocapitales.



Asocapitales, dirigida por la dirigente Luz María Zapata, reúne hoy en Pasto a los alcaldes de las principales ciudades capitales con el presidente Duque y el contralor general, Felipe Córdoba.



Y aunque los mandatarios ya están finalizando sus mandatos este año, quieren darles un último empujón a sus ciudades con el apoyo del gobierno nacional.



POLÍTICA