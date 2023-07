En 15 ciudades del país y una en el extranjero, militares en retiro convocaron movilizaciones para rendir homenaje a los veteranos de la Fuerza Pública, pero también para expresar su rechazo hacia algunas de las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Las marchas de este miércoles son organizadas por el Foro Ampliado de Reserva Organizada (Faro), y son apoyadas por partidos de oposición al Gobierno como el Centro Democrático.



Uno de los motivos que esgrimieron para marchar era el no pago de la mesada, y aunque el Consejo de Estado revocó la medida cautelar con la que había suspendido la transferencia del pago, los reservistas anunciaron que continuarán con los preparativos para la marcha y que no harán parte de los desfiles del 20 de julio.



“Vamos todos este 19 de julio a las plazas públicas y el 20 estaremos aplaudiendo a nuestras Fuerzas Armadas en el tradicional desfile militar, pero las reservas no desfilaremos”, indicaron desde Faro.



Los militares retirados se reunirán en horas de la mañana en diferentes sectores de las principales ciudades del país. En Bogotá, el punto de concentración será la plaza de Bolívar a las 11 de la mañana. También habrá concentraciones en otras capitales del país como Cali, en donde el punto de encuentro será el parque San Francisco, a las 10 de la mañana, o Medellín, cuya marcha arrancará en el parque de las Luces.



Otros puntos de encuentro serán: parque Murillo Toro (Ibagué), parque Simón Bolívar (Montería), parque Santander (Neiva), parque Caldas (Popayán), plaza cívica Luis Carlos Galán (Bucaramanga), parque de Boyacá (Tuluá) parque Libertadores (Villavicencio), plaza de la Paz (Barranquilla) y plaza de Bolívar (Pereira).



Este 19 de Julio vamos a acompañar a nuestros reservistas, es el momento de rendir un homenaje de gratitud y afecto a nuestros soldados y policías.

Asimismo, a las 4 de la tarde habrá una concentración en el Portal de los Dulces en la ciudad de Cartagena, mientras que en Santa Marta será a las 9 de la mañana en el parque Simón Bolívar.



Por último, hay programada una movilización en la plaza de Miami (Estados Unidos) a las 11 de la mañana, hora local.



“Nuestras reservas han convocado una gran marcha y queremos acompañarlos. Todos los ciudadanos tenemos que salir para decirles a los colombianos que es el momento de reclamar nuestra libertad”, señaló la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

Marchas pro-Gobierno



La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Comité Ejecutivo de Fecode convocaron para este jueves marchas a favor del gobierno de Gustavo Petro. El punto de encuentro en Bogotá será en la Plaza de Bolívar a las 2 de la tarde. Desde la CUT no confirmaron si habrá lugares de concentración en otras ciudades.

