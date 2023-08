Este martes, el Partido de la U definió cómo funcionará la dirección del partido tras la salida de Dilian Francisca Toro, que renunció al cargo para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. La bancada confirmó que serán seis los que dirijan el futuro del partido, aunque solo será hasta marzo, pues se espera que a comienzos del otro año se celebre la convención en la que se elija el reemplazo formal de Toro.



(Puede ver: Estos son los congresistas que presidirán ‘la U’ tras renuncia de Dilian Francisca Toro)

Mientras llega marzo, las cabezas del Partido de la U serán los senadores Juan Felipe Lemos, Alfredo Deluque y Juan Carlos Garcés y los representantes Hernando Guida Ponce, Wilmer Carrillo y Víctor Manuel Salcedo. Precisamente EL TIEMPO habló con el senador Lemos sobre el rol que jugará en esta colegiatura y cómo será la relación del partido con el gobierno tras la salida de Toro.

¿Por qué repartir la presidencia del Partido de la U entre seis personas?





El partido va a enfrentar unas elecciones regionales muy importantes. Nosotros dependemos de mantener la unidad. En esto hay que reconocer la labor que hizo la doctora Dilian. Ella mantuvo el partido y lo consolidó luego de una crisis muy grave que enfrentamos. Por eso, para mantener la unidad y el equilibrio del partido, se tomó la decisión de establecer la codirección en la que participa todos los sectores que hacen parte del partido. Eso nos da la posibilidad de enfrentar las regionales, que son importantes para nosotros y que todas las regiones tengan nuestra presencia para acompañar a los candidato. Todo se trata de mantener a unidad y el equilibrio del partido. Si ven la codirección se darán cuenta que están representadas todas las regiones donde tiene presencia el partido y todas las visiones sobre el Gobierno. Hay personas cercanas al gobierno y otras que no lo somos tanto.

¿Tantas personas, seis, no pueden terminar entorpeciendo la labor de dirección?



No será más compleja porque se definió que la codirección tendrá un vocero, que será yo. El criterio fue escoger el que tuviera más experiencia dentro del ejercicio congresional y que tuviera la dignidad más importante en el partido. En este caso, yo soy el presidente de la Comisión Cuarta de Senado. No va a haber dificultades. El objetivo principal es mantener la línea de independencia que ya habíamos establecido. No vamos a ser palo en la rueda para el Gobierno. Somos del pensamiento de que si al gobierno le va bien, al país le va bien. El ejercicio de independencia significará que el partido estudie con rigor las reformas que están en el Congreso. Vamos a apoyar lo que le sirve al país y vamos a criticar, de forma constructiva, lo que no le sirva a Colombia. Nos opondremos a aquellos temas en los que el Gobierno no acepta opiniones. Queremos ser factor de unión y de consenso. No vamos a actuar como borregos. Vamos a aportar a las reformas y en aquellos puntos donde no hay consensos nos opondremos con la bancada.



(Además: Los partidos con los que Dilian Francisca Toro aspira a la gobernación del Valle)

Facebook Twitter Linkedin

Los seis copresidentes que dirigirán el Partido de la U hasta marzo del próximo año. Foto: Partido de la U

¿Hay alguna metodología más allá del elemento de que usted es el vocero?





Nos vamos a dividir las tareas del partido. Algunos estaremos encargados de la tarea administrativa. Otros van a acompañar la tarea electoral en las regiones y otros seremos voceros para transmitir las decisiones de la bancada. Vamos a compartir responsabilidades, pero es bueno advertir que esa colegiatura será temporal. Nosotros consideramos que es necesaria una dirección única que nos represente de manera equilibrada. Lo de ahorita es por la coyuntura de seis siete meses mientras el Partido hace la asamblea general.

¿Cómo van a hacer frente al gobierno cuando hay algunos, como usted, que son lejanos a este?

Nosotros estamos hablando de construcción y de marginarnos del escenario de polarización que hoy está dominando la política colombiana. A las voces más duras, como la mía y la de otros, nos tocará asumir una posición de consensuar al interior de la bancada. Yo creo que la codirección es equilibrada y vamos a actuar con decisiones de bancada. Siempre tendremos ánimo constructivo y no con ánimo de ser obstáculo para que los proyectos soluciones los problemas que tiene el país.

Usted habla de la diversidad de la colegiatura, pero son todos hombres. ¿No les falta al menos una mujer?





Faltó una mujer. El tema es que no hubo mucho interés de nuestras compañeras de bancada. No hubo manera de que llegaran a un acuerdo. La decisión de Senado fue concertada entre los 10 senadores y en Cámara fue una decisión mayoritaria de los representantes. Pero hay que aclarar que el partido tuvo a la doctora Dilian como presidenta por más de dos años y medio y no representó de la mejor manera. Esta es una codirección temporal de cinco meses y no se puede descartar que termine 'la U' termine siendo dirigido por una mujer en marzo. Fue un tema de acuerdos en las bancadas y ya. La verdad es que no muchas mujeres no tuvieron interés de hacer parte de la codirección.

¿Cómo van con las reformas sociales?





Vamos a analizarlas con rigor argumental. Nosotros vamos a revisarlas, analizarlas y sin ningún tipo de prevención tendremos un ánimo constructivo con el deseo de que las reformas puedan salir, siempre y cuando, nuestras opiniones y consideraciones sean tenidas en cuenta. Queremos apuntar a resolver los problemas del país y en ese aporte queremos hacer un ejercicio riguroso de cada una de las reformas.



(Además: ‘Estamos en independencia hasta el final’: Dilian Francisca Toro, exdirectora de 'la U'

Facebook Twitter Linkedin

Dilian Francisca Toro renunció el pasado martes a la dirección del Partido de la U. Foto: César Melgarejo

¿Cómo va a jugar la colegiatura en las regionales cuando pierden un liderazgo muy importante como el de Dilian Francisca Toro, que se lanza a la gobernación del Valle del Cauca?





Este es un partido con estructuras regionales consolidadas. Estamos avalando siete candidatos a gobernación y un sinnúmero de alcaldes, asambleas y concejos en el territorio. Vamos a mantener la fuerza electoral en el territorio y cada uno de nosotros haremos la tarea como corresponde. El partido es muy sólido en la costa Atlántica y en el occidente del país. Estamos en la tarea de mantener los logros alcanzados en este último tiempo.