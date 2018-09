Repartición de fuerzas en el Congreso deja una gobernabilidad frágil

Finalizado el plazo para que los partidos políticos declaren su postura frente al gobierno de turno, según lo establece el Estatuto de la Oposición, lo que se vislumbra después de un mes de posesionado en el cargo es que la gobernabilidad del presidente Iván Duque en el Congreso es un poco frágil.

De momento, Duque tiene asegurados los votos correspondientes al Centro Democrático, sectores de ‘la U’, al Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa y Libres y ASI, que fueron las colectividades que se declararon bancada de Gobierno, según confirmaron este viernes fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE).



En el papel esto le daría a la coalición de Gobierno 54 de 106 votos en el Senado, lo cual representaría mayoría simple. Sin embargo, el Partido de ‘la U’ quedó muy fracturado tras la decisión de declararse de Gobierno. Incluso, senadores como Roy Barreras y Armando Benedetti, hablaron de una inevitable y necesaria “escisión” (división) en la colectividad.



En la Cámara la bancada que acompañará a Duque es la mayoritaria, pero no logró la mitad más uno de sus miembros.



El Congreso tendrá a los partidos Liberal y Cambio Radical en la independencia. Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, y César Gaviria, director de liberalismo, jugarán un papel fundamental en este nuevo mapa político.



Gaviria ha señalado que el hecho de estar en independencia no significa que se vayan a convertir en una piedra en el zapato para el Ejecutivo, sino que apoyarán “los proyectos que beneficien a los colombianos”.

En Cambio Radical, según dijo el representante Eloy Quintero, están “a la espera de que el Gobierno empiece a desarrollar su programa”, pero hasta el momento “no tenemos ningún compromiso con el Ejecutivo”. El Gobierno se ha mantenido en que “no habrá mermelada”.



“Los nombramientos que se han venido realizando corresponden a perfiles profesionales, absolutamente técnicos, sin importar su color político”, expresó Jaime Amín, consejero presidencial para la Política. Esta es una muestra de que Duque no se plantea dar cuotas burocráticas.



El bloque de la oposición, con 22 escaños en el Senado, lo conformarán los ‘verdes’, el Polo, la llamada Lista de la Decencia, el Movimiento Mais y la Farc.

“El eje central, en el que vamos a gravitar, es en el control político”, precisó el senador opositor Gustavo Petro.



Con el Estatuto de Oposición, las colectividades con personería jurídica no solo tenían hasta ayer para declarar su posición frente al Gobierno de Iván Duque, sino que además deben modificar sus estatutos internos para adecuarlos a la nueva regulación.



Por ello, el CNE expidió una resolución que permite que las organizaciones que no han cumplido con la modificación de sus estatutos tengan hasta el próximo 29 de marzo para hacerlo.



“Las organizaciones políticas que a la fecha no han modificado sus estatutos en los términos exigidos por la ley 1909 de 2018, tendrán plazo hasta el 29 de marzo de 2019 para hacer las modificaciones pertinentes”, informó el organismo electoral.



POLÍTICA