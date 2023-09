Si las encuestas aciertan, faltando 35 días para las elecciones regionales, en algunas de las principales ciudades del país el panorama está casi decidido. En cambio, en otras capitales la batalla promete ser intensa hasta el final. Entre otras particularidades, solo una mujer parece tener opciones reales de ser elegida como alcaldesa en las capitales.



De acuerdo con una serie de encuestas que el Centro Nacional de Consultoría (CNC) realizó en alianza con CM& y EL TIEMPO, son siete las capitales que tendrían prácticamente definidos a sus ganadores.



Se trata de Barranquilla, Medellín, Manizales, Neiva, Cartagena, Pasto y Armenia. En estas urbes, los favoritos –en su mayoría con amplio recorrido político– aventajan a los segundos con un promedio de más de 30 puntos.



En Barranquilla, por ejemplo, la victoria de Alejandro Char parece cantada. De acuerdo con la firma encuestadora, Antonio Eduardo Bohórquez (segundo) está rezagado por 61 puntos porcentuales frente al que ya fue alcalde de la capital del Atlántico en dos periodos anteriores.

El político espera ganar las elecciones regionales en todo el país con su partido 'Creemos'. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

Por su parte, en Medellín, Federico Gutiérrez tiene inclinada la balanza en contra del quinterismo, pues aventaja por 42 puntos porcentuales a Juan Carlos Upegui, que sería la ficha de Daniel Quintero.



Para José Alejandro Cepeda, docente de la Universidad Javeriana, el caso de Medellín sería el más representativo de recuperación de la oposición en zonas de influencia, "es una suerte de rendición de cuentas adelantada y el desgaste de algunos elementos progresistas y de quienes aún se denominan de manera contradictoria ‘antipolíticos’".

Por los lados de Neiva y Armenia lideran los apoyados por Cambio Radical. En la primera, encabeza el exconcejal Germán Casagua, con 35 por ciento de intención de voto. En la capital del Quindío, el administrador de empresas James Padilla García lidera 25 por ciento las encuestas, siendo la única ciudad, junto a Barranquilla, donde se hace fuerte el continuismo, ya que Padilla tiene el apoyo de la alcaldía municipal que dirige José Manuel Ríos.



James Padilla fue nombrado como gerente de EPQ en diciembre de 2015 por la anterior junta directiva de la entidad. Foto: Archivo Particular

Siguiendo la línea de los partidos tradicionales, los conservadores saldrían ganadores con su apoyo en Manizales al exministro de Transporte de Juan Manuel Santos, Jorge Eduardo Rojas. Este ya fue alcalde de la capital de Caldas entre 2012 y 2015 y ahora encabeza el escalafón de favorabilidad, sacándole 31 puntos de distancia a su más cercana oponente, Paula Andrea Toro. “Hay una suma de muchos sectores políticos que lo apoyan”, le dijo a este diario el analista político Juan Camilo Arroyave hace unas semanas.



Jorge Eduardo Rojas, ministro de Transporte. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

En Nariño, fortín de las alas alternativas del país, un candidato liberal se posiciona como principal opción para quedarse con la alcaldía de Pasto. El exconcejal Nicolás Toro Muñoz comanda la intención de voto con 30 por ciento, 18 puntos por encima de Mario Ernesto Enríquez Chinas.



Dumek Turbay. Foto: Archivo particular

La última ciudad de esta lista de panorama definido es Cartagena. Según el CNC, el exgobernador de Bolívar Dumek Turbay sería el candidato más votado en la Heroica por encima de Judith del Carmen Pinedo, también conocida como Mariamulata (33 puntos contra 12).



Jorge Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó, explicó a este diario que el escenario de repitentes se debe a que “posiblemente, la gente quiera volver a tomar lo que pueda estar situado en lo conocido, no quieren nuevamente un escenario de cambios, sino volver a uno que genere tranquilidad”.

Las incógnitas

Por otro lado, están las ciudades donde el panorama no es tan claro; por ejemplo, en Bogotá. Aquí la medición del CNC pone a Carlos Fernando Galán primero con 29 puntos, suma que obligaría a definir el próximo alcalde del Distrito en una inédita segunda vuelta. En esta instancia, los números del líder del Nuevo Liberalismo se podrían reforzar con el apoyo de varios movimientos que se opondrían a la campaña de Gustavo Bolívar, que sería el segundo en pasar a las votaciones de noviembre.



Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo son candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo EL TIEMPO

Esta serie de encuestas incluyó otras cinco ciudades donde la carrera electoral pareciera que va a ser más apretada. En Cali, Alejandro Eder ha escalado al punto de situarse en empate técnico con Roberto Ortiz (18 y 16 por ciento) y ahora negocia una alianza con Diana Carolina Rojas, la tercera en la contienda caleña.



Alejandro Éder y Roberto Ortiz. Foto: Archivo particular

La misma situación se presenta en Cúcuta entre los exconcejales Leonardo Jácome (17 por ciento) y Jorge Enrique Acevedo (14 por ciento).

En Montería, la distancia entre Natalia López Fuentes –única mujer favorita en las encuestas– y Hugo Fernando Kerguelén es de apenas 5 puntos porcentuales.



También están cerrados los resultados en Bucaramanga, donde el pastor Jaime Andrés Beltrán tiene 23 por ciento de intención de voto frente al 16 por ciento de Horacio José Serpa.



Otra ciudad que también presenta una puja pareja es Pereira, con Mauricio Salazar y Maicol Lopera, separados por 7 puntos porcentuales en lo más alto del sondeo.

Buena parte del electorado, indecisa

Un patrón común en casi la totalidad de las encuestas es que muchos electorales aún no saben a qué candidato o candidata darle su voto. Es así que la opción "no sabe o no responde" se trepó en el podio del escalafón de varios sondeos. En alguno, incluso, llegó a ser la opción más votada.

En Medellín asisten masivamente a las urnas para la jornada electoral de elección presidencial entre los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / El Tiempo

En Cúcuta, ningún candidato pudo superar la incertidumbre. La opción “no sabe o no responde” fue la más escogida con 22 por ciento, 5 puntos porcentuales más que Jácome y 8 más que Acevedo. Resultados que para Mario Zambrano, docente de la Universidad Libre de Cúcuta, reflejan el escepticismo presente en la ciudad. “Es coherente con lo que uno percibe en las calles, ningún candidato logra realmente llenar las expectativas de la gente. No sólo a través de sus figuras sino de sus propuestas”, asegura.

Por su parte, en Bucaramanga el porcentaje de entrevistados que votarían por Beltrán es el mismo que todavía no tiene claro su candidato (23 por ciento).

Asimismo, en la disputa que protagonizan Ortiz y Eder en Cali se cuela un 17 por ciento de encuestados que no saben aún que decisión tomarán el 29 de octubre.

Para Guido Hurtado, que estas semanas serán claves para que los candidatos diseñen estrategias que les permitan obtener el denominado "voto de opinión" de estas personas que, de acuerdo a Hurtado, definirán al ganador. "Veremos a quién respaldan. Algunos se subirán al bus de la victoria y otros se darán la oportunidad de pensar un voto más razonado”, sostiene.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA