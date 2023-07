En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, la entidad aseguró que el actual diputado de la Asamblea del Atlántico fue detenido junto a su exesposa Day Vásquez.

La investigación de Nicolás Petro, surgió tras las denuncias de su entonces esposa Day Vásquez, quien lo acusó de recibir dinero de forma clandestina para apoyar la campaña presidencial de Gustavo Petro, por lo que el CTI de la Fiscalía realiza una exhaustiva investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La captura de Nicolás Petro representa un maremoto político. No solo porque toca directamente a la familia presidencial, sino porque el hijo del Presidente se había convertido en un operador político clave, especialmente en la costa atlántica.



De hecho, las esquirlas de su caso tocan a Máximo Noriega, la ficha del Pacto Histórico para la gobernación del Atlántico. Noriega fue mencionado por Daysuris Vásquez como conocedor de los supuestos movimientos ilegales de su exesposo.

Tras lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro se refirió a la captura de su hijo mayor y su exnuera por medio de su cuenta en Twitter, el mandatario señaló que como persona y padre le duele "tanta autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel".



Por otro lado, dijo: "como presidente de la República aseguró que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley".

También, Gustavo Bolívar, actual candidato a la Alcaldía de Bogotá, por el partido de gobierno, el Pacto Histórico, se refirió ante lo ocurrido y aprovechó las redes sociales para enviar su solidaridad a la familia presidencial.



“¡Fuerza presidente!, Como padre imagino el dolor que se debe sentir. Toda mi solidaridad!”, escribió Bolívar en la publicación de Petro.

Bolívar aseguró que la captura del hijo del presidente, solo se trata de una estrategia electoral por parte del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, asegurando: “al no tener antecedentes penales, ni estar huyendo de la justicia y estar acudiendo a las citas de la Fiscalía y facilitando la investigación, la orden de captura a Nicolás Petro es puro circo electoral que el Fiscal Barbosa sabrá utilizar en los meses que le quedan”.

“Las pruebas son tan contundentes que no daban lugar a otra decisión. Deje de defender lo indefendible”, “una cosa dice el presidente que es el padre (Aunque no lo crio) reconociendo los errores de su hijo y otra es Bolívar diciendo que no se le podía sacar orden de captura porque no tiene antecedentes”, “un presidente con un hijo presidiario, solo pasa en Colombia”, son algunos de los comentarios que destacan en la publicación.

