Así les fue a los inhabilitados por el CNE que aparecían en los tarjetones

En las últimas semanas hubo amplia polémica por cuenta de los inhabilitados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre las muchas situaciones, uno de los temas en los que más hubo dudas era sobre qué iba a pasar con aquellos cuya candidatura fue revocada pero seguían apareciendo en los tarjetones.



Después de mensajes contradictorios, se confirmó que la Registraduría contaría los votos y sería el CNE el que los declararía no válidos. Esto habría el escenario a que posiblemente este domingo habría ganadores en los primeros conteos que no podían ser declarados vencedores ante su inhabilidad. Sin embargo, no fue así. No hubo inhabilitados liderando en los preconteos.



En Santander, que era uno de los casos más llamativos con Rodolfo Hernández, el general (r) Juvenal Díaz Mateus ganó y el excandidato presidencial apenas sacó un 12,09 por ciento, ubicándolo en cuarto lugar, por lo que tampoco podría acceder al escaño de la oposición de haber estado habilitado. Sin embargo, no se puede medir qué tanto efecto tuvo el anuncio de que no estaba habilitado.



Otro de los que podría ser problemático y no ocurrió fue Tulio Gómez, en la gobernación del Valle del Cauca. Tulio Gómez sonaba como probable perseguidor de Dilian Francisca Toro, pero no fue así. Quedó en tercer lugar, con 7 por ciento, esto lo aleja incluso de la curul de la oposición en la que siempre figuró en las encuestas.



Está el caso de Oneida Pinto que, a pesar de ser una de las primeras inhabilitadas por el CNE y cuya candidatura fue polémica desde el comienzo, llegó a sacar el 24 por ciento de los votos de Albania (La Guajira). Aunque eso la ubicó en el tercer lugar de su municipio, no deja de ser un resultado a resaltar debido a que fue uno de los más altos de los que fueron revocados.



Uno de los casos que podría traer polémicas en el orden judicial debido al puesto obtenido es el de Mauricio Jaramillo, el hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Por el momento figura en segundo lugar en su aspiración a la gobernación del Tolima, lo que lo haría merecedor de un escaño en la asamblea de su departamento. Sin embargo, por su revocatoria, esa posibilidad pasaría a Yully Esperanza Porras, de la U.



Otro por ese camino aunque con una situación diferente es el de Santa Marta. En medio de la puja jurídica se logró que el candidato de Fuerza Ciudadana, Jorge Luis Agudelo, apareciera en los tarjetones en reemplazo de Patricia Caicedo. Sin embargo, aún hay inestabilidad jurídica ya que entró por una tutela resuelta en primera instancia. En este caso, la situación es bastante llamativa, pues la diferencia entre Agudelo y Carlos Alberto Pinedo es de apenas 0,01%.