Así fue la reunión del presidente Duque con César Gaviria

Prácticamente, desde que comenzaron estas protestas en el país, el presidente Iván Duque decidió que era necesario iniciar un diálogo con los diversos sectores políticos en procura de concertar unos puntos de acuerdo que permitan superar la difícil situación que se vive en algunas zonas del territorio nacional por cuenta de las protestas.

En ese sentido, uno de los actores claves ha sido el expresidente César Gaviria, el jefe del Partido Liberal, quien si bien ha sido un duro crítico de este gobierno, también destacó que es necesario apoyar la institucionalidad.



Gaviria fue claro en que no iría a la Casa de Nariño, sino que el encuentro debería ser en su casa. Por eso invitó a almorzar a Duque, quien aceptó.



Y este sábado, durante más de cinco horas, los dos estuvieron reunidos.

Pasadas las 12, el mandatario, acompañado de su ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, llegó hasta la vivienda del jefe del liberalismo.



La agenda del paro nacional y sus implicaciones, los reclamos que están haciendo los estudiantes y las centrales obreras fueron los ejes principales de la extensa visita de Duque a Gaviria.



Como era de esperarse, el exmandatario le planteó a Duque sus puntos de vista y una de las primeras recomendaciones que le hizo fue que aceptara buena parte de los puntos del pliego de emergencia que tiene el comité del paro, pues a su juicio hay asuntos sensatos en los cuales el Gobierno puede avanzar.



Por eso comenzaron a evaluar punto por punto cada una de las peticiones que tiene el Comité Nacional del Paro.



Trabajaron en las peticiones que están haciendo las centrales obreras, los estudiantes y los transportadores.



En ese sentido, la recomendación del jefe del liberalismo a Duque es que hoy mismo trate de solucionar las inquietudes que están planteando quienes protestan en el territorio nacional.



Con los sindicatos

Según trascendió, Gaviria ya se ha reunido con algunos miembros del Comité Nacional del Paro, con quienes han evaluado las peticiones que se están haciendo. Es más, incluso se conoció que ha habido una cierta empatía con Francisco Maltés, presidente de la CUT, en la medida en que es liberal.



A ellos les ha dicho que no pueden seguir bloqueando vías, que lo que se necesita es el diálogo.



Pero Gaviria no solo ha hablado con los sindicatos, sino que también ha tenido

interlocución con el propio Duque, a quien, entre otras cosas, le ha expresado su molestia por el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos miembros de la Policía. También le ha recomendado que no subestime a los indígenas.



Eso estaba previsto que se lo repitiera en el almuerzo, así como que el gran culpable de este paro es el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla con su propuesta de reforma tributaria y que, además, llamara la atención sobre los calificativos que ha utilizado el ministro de Defensa, Diego Molano, quien ha dicho que los protestantes son terroristas.



El encuentro de ayer de Duque con Gaviria dejó en claro la decisión del jefe del liberalismo de acompañar en esta coyuntura al Gobierno Nacional. Es un apoyo político muy significativo para el jefe de Estado.



