Así fue la cita de la directora del Centro Democrático con su partido

María del Rosario Guerra, vocera del Centro Democrático en el Senado, citó el pasado miércoles a la directora de su partido Nubia Stella Martínez, a una reunión virtual con toda la bancada a fin de que les explicara qué fue lo que pasó con el escándalo alrededor de un supuesto ofrecimiento de recursos para la campaña de parte de un empresario venezolano.



En unas interceptaciones telefónicas reveladas se escucha a la directora del partido hablando con ‘Caya’ Daza sobre un aporte de 300 mil dólares de parte de un ciudadano extranjero.



La cita se debió a que prácticamente ninguno de los congresistas estaba enterado de la situación ni de que precisamente ayer se iba a hacer una inspección por parte de la Fiscalía a la sede del partido.



Por eso al comenzar la reunión virtual, vía Zoom, fue precisamente ese el primer reclamo que hizo la congresista, quien dijo que no había tenido información de que la señora Martínez ya había ido a declarar en la Fiscalía y que se iba a hacer la inspección.



En esto fue secundado por el senador Ernesto Macías, quien igualmente se lamentó de que se hayan enterado a través de EL TIEMPO de esta situación.

Confío en el buen manejo de la Directora del @CeDemocratico en los asuntos relacionados con donaciones y recursos del Partido. Lamento que haya sido por los medios de comunicación que nos enteramos de requerimientos de la Justicia para este tema. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) July 1, 2020

La reunión comenzó pasadas las 3 de la tarde con presencia de la mayoría de los congresistas uribistas. Estuvieron un poco más de 40.



El gran ausente fue el jefe de ese partido, el expresidente Álvaro Uribe, quien por estos días está en su finca de Montería dedicado especialmente a los oficios ganaderos.

En el transcurso de la reunión, la señora Martínez les dijo que le había ido muy bien en la Fiscalía y le pidió a la bancada que estuvieran tranquilos, que no es cierto que se hubieran recibido aportes de extranjeros para la campaña.



Ella les insistió mucho que lo del partido es independiente a la campaña presidencial y les reiteró que deberían estar totalmente tranquilos de que no se recibió ni un peso de algún extranjero.



El representante Edward Rodríguez dijo que el partido respaldó a la directora por el manejo que se les ha dado a las cuentas y a los recursos de la colectividad.



“En la reunión manifesté que se investigue todo porque el que nada debe, nada teme y las cuentas se manejaron con transparencia”, dijo.



Recordó que en la reunión la señora Martínez les contó que la inspección de la Fiscalía fue muy positiva porque permitió dilucidar dudas que ellos tenían y absolverlas técnicamente. Les dijo que ella fue la que pidió la visita al partido.



La reunión virtual fue solo de audio, sin video y prácticamente la mayoría de los congresistas intervinieron. Algunos incluso con discursos un poco largos.



Si bien en el encuentro virtual las voces fueron de respaldo a la directora, también hubo voces que señalaron que esto ha debido haberse conocido antes e incluso debió haber existido un pronunciamiento del partido antes de que el asunto trascendiera a los medios de comunicación.



La reunión se acabó pasadas las 6, no sin antes quedar claro que saldrán a la luz pública nuevos audios y por eso los congresistas uribistas acordaron que tendrán que estar listos para salir a defender el partido, a su jefe, el expresidente Uribe, y al presidente Iván Duque.