Así fue el histórico diálogo entre cinco primeras damas de Colombia

Una jornada histórica se vivió en la biblioteca Fundadores del Gimnasio Moderno. Por primera vez se reunieron cinco de las siete primeras damas de Colombia que acompañaron a los presidentes más recientes para hablar de lo que fueron sus vidas mientras sus esposos estuvieron en el poder. El dialogo se dio en el marco del lanzamiento del libro 'Las primeras damas', de Felipe Zuleta y publicado por la editorial Intermedio.

En tarima estuvieron Jacqueline Strauss (Ernesto Samper -1994 a 1998-), Martha Blanco (Carlos Lemos Simmonds -encargado en enero de 1998-), Lina Moreno (Álvaro Uribe -2002 a 2010-), María Clemencia Rodríguez (Juan Manuel Santos -2010 a 2018) y María Juliana Ruiz (Iván Duque -2018 a 2022). Solo faltaron Ana Milena Muñoz (Cesar Gaviria -1990 a 1994-), que es embajadora en Egipto, Nohra Puyana (Andrés Pastrana -1998 a 2002-), que está en España, y la actual primera dama, Verónica Alcocer. La conversación fue dirigida por los periodistas Felipe Zuleta, autor del libro, y María Lucía Fernández.

El encuentro comenzó con una breve introducción de Zuleta, que habló de la hechura de su libro. Enfatizó, como ya lo hizo en diálogo con EL TIEMPO, que este libro fue gracias al trabajo de cada una de las primeras damas que no solo compartieron sus anécdotas sino que después participaron en la corrección de cada texto.

Aunque ausente de forma física, Ana Milena Muñoz mandó un mensaje en video. En este, reconoció la importancia del rol, así se le haya quitado funciones como presidir la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Luego habló de la dificultad de asumir un cargo en el que incluso se escruta la forma en que se visten.

También en video dio un mensaje Nohra Puyana, que aprovechó para recordar el trabajo que hizo para atender la tragedia del terremoto del Eje Cafetero (1999). También mencionó los planes para la niñez que hizo mientras estuvo con Andrés Pastrana en Casa de Nariño. Históricamente la niñez ha sido uno de los temas que asume las primeras damas, primero desde el ICBF y luego liderando programas y oficinas enfocadas en los más pequeños del país.

La dinámica de la charla fue en orden cronológico. La primera fue Jacqueline Strauss. Esta recordó cómo fue la primera vez que llegó a Palacio y los preparativos de la posesión de Ernesto Samper. "Fue muy emocionante", dijo Strauss, que incluso recordó que a ese evento fueron invitados los compañeros del colegio de sus hijos. Esta también habló de las dificultades que implicó su labor debido a que ya la Corte Constitucional había tumbado el despacho de la primera dama. Esto implicó un reto para las labores sociales y de ayuda que le pedían.

Esta también habló de las dificultades que implicó el atentado a José Antequera (1989) que implicó la muerte del líder sindical y la heridas con 13 balas a Ernesto Samper. Fue gracias a un médico canadiense que se hizo cargo de la atención que el líder liberal sobrevivió y luego llegó al poder. Ya en el Gobierno, en 1998, el entonces presidente Samper tuvo que viajar a Canadá para reencontrarse con el médico que lo atendió para un chequeo médico por 10 días. En esta ausencia fue que Carlos Lemos Simmonds asumió como encargado.

Está anécdota sirvió para que Martha Blanco contara cómo fueron los 10 días como primera dama. Entre los muchos datos que reveló, esta contó que días antes de asumir la tarea de pareja presidencial se fisuró un tobillo pero, para evitar posibles caricaturas burlándose de su situación, nunca usó ningún tipo de férula sino que caminó como si estuviera completamente sana. Asimismo relató la historia de los cisnes que intentaron traer desde Inglaterra para la Casa de Nariño. Luego de un amplio trámite, la pareja de aves sé murió antes de llegar a Colombia. Para evitar las polémicas en la prensa, consiguieron dos gansos que fueron ubicados en las fuentes del palacio presidencial.

La siguiente en hablar fue Lina Moreno, que comenzó recordando que el cargo de primera dama no existe oficialmente en el ordenamiento colombiano, "es un OJNI (Objeto Jurídico no Identificado)". En este punto cuestionó la falta de claridad frente a la labor. "Se necesita un marco, porque es importante. Así seamos incómodas", dijo Moreno, que también cuestionó algunos temas del poder.

Asimismo la que fue primera dama por ocho años recordó que una vez incluso le dijeron que la "necesitaban de florero" cuando la invitaron a un festival del Totumo en un municipio de Bolívar. "A todas nos pasó, es la situación de ser la compañera del presidente", añadió. Luego dijo que a pesar de todo fue un honor, pues le permitió entender el país y conocer a aquellos que hacen que el país no se derrumbe.

Siguiendo una línea cronológica habló María Clemencia Rodríguez, que comenzó recordando la importancia que tuvo que su esposo, Juan Manuel Santos, recibiese el Nobel de la Paz. A esto le añadió un relato detallado sobre el día en que Santos se convirtió en presidente al ganarle a Antanas Mockus en segunda vuelta. "Me dió miedo", contó Rodríguez, esto debido a la gran responsabilidad que implica gobernar un país. La primera dama entre 2010-2014 añadió las dificultades que implicó llegar a un espacio ajeno como es la Casa de Nariño.

La última en hablar fue María Juliana Ruiz, esta contó las dificultades que implicó el COVID y dio su visión del papel que juegan las primeras damas. "Es un rol sin libro de reglas", dijo Ruiz, citando a otra primera dama, aunque estadounidense, Laura Bush. Esta también confesó que le molestó el término primera dama, pues implicaba que había segundas.

Hubo una segunda ronda, en la que se siguió con la misma dinámica. Volvió a hablar de primeras Jacqueline Strauss. Esta hizo referencia al retiro de la visa de Ernesto Samper. Ella reveló que documentos desclasificados demuestran el intento de funcionarios de Estados Unidos para que también se le retirara el visado a Reino Unido y Francia. Ambos gobiernos se negaron. Strauss también habló del encuentro que tuvo con la esposa de Yasser Arafat, el líder palestino de la OLP, en el marco de una visita a Belén, Israel. La pareja de Arafat le habría dado consejos para evitar que al conversaciones con Ernesto Samper fueran escuchadas por la inteligencia estadounidense que estaba pendiente del entonces mandatario.

Blanco volvió a hablar de sus 10 días como primera dama. En ese punto abrió un ligero debate al decir que para ella no debería darse un reconocimiento jurídico a la primera dama debido a que implicaría una exigencia de resultados que no es pertinente. Asimismo ella reveló que Diana de Gales había aceptado una invitación a Colombia tramitada por su esposo cuando era embajador en Reino Unido pero no se pudo cumplir debido a que está falleció antes.

Lina Moreno en su segundo turno hizo remembranza de los muchos momentos difíciles que enfrentó en el gobierno de Uribe debido al conflicto con las Farc. "Uno se encuentra en el dolor", señaló Moreno frente a la complejidad de vivir esos sucesos en el poder.

En esa línea de recordar los momentos duros, María Clemencia Rodríguez mencionó el diagnóstico de cáncer de próstata de Juan Manuel Santos y la pérdida del plebiscito por la paz. "El totazo fue enorme", dijo Rodríguez sobre esto último, a lo que añadió que fue muy difícil no entender cómo el país pudo decirle no a la paz.

La última fue María Juliana Ruiz, que volvió a relatar temas sobre el COVID y su contagio por estar entregando vacunas. "Tuve un día D y fue cuando se dio el atentado a la escuela general Santander. Me di cuenta que me estaba doliendo el país en la piel. Eso lo hato al COVID porque entendí la angustia de Iván (Duque) al decir'se me van a morir los colombianos'", contó Ruíz. Esta agregó detalles de cómo se siente estar en un espacio tan público en el que la intimidad de su hogar se ve vulnerada ante el cargo presidencial. En otros aspectos explicó que fue ella una de las que comenzó a trabajar para atender la alimentación de los niños y niñas que se iban a quedar sin la atención del Plan de alimentación Escolar. Luego comentó que tuvo un gran miedo que Iván Duque resultara enfermo de COVID por un posible contagio por ella.

Por último, Ruiz habló de las dificultades que implicó gobernar en tiempo de redes sociales. Hizo referencia a episodios como las burlas por su chaqueta y el viaje a Panaca con sus hijos. Sobre el primer aseveró que no le importó mucho, mientras que en el segundo expresó que le preocupó la cantidad de odio que sintió a través de los diferentes espacios digitales

