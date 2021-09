Así está la imagen de los aspirantes presidenciales para 2022

La encuesta Pulso País consultó entre el 17 y el 28 de agosto a 900 colombianos de diversas zonas del país sobre algunos temas de la actualidad nacional. Entre estos indagó sobre la imagen que tienen de algunos de los aspirantes presidenciales para el 2022.



Le puede interesar: Así es la calificación del gabinete del presidente Duque, según Pulso País

El de mejor imagen favorable en los actuales aspirantes es el exsenador Juan Manuel Galán, con el 53 por ciento, y con un desfavorable del 37 por ciento.



Entretanto, el ex gobernador de Antioquía Sergio Fajardo tiene una imagen favorable del 51%, mientras que entre los encuestados su desfavorable fue del 42 %.



El ex vicepresidente Humberto De la Calle está entre los pocos aspirantes presidenciales que tienen un favorable mayor a su desfavorable. En este caso las cifras son de 49 a 44.



A la luz de los resultados de la encuesta, la gran mayoría de quienes hoy se perfilan como candidatos en el 2022 tienen un desfavorable mayor que su imagen favorable.



La imagen desfavorable del aspirante presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, está en el 57 %. De todas maneras un 38 % de los encuestados tiene una imagen favorable del senador.



El senador Jorge Robledo, de Dignidad, y quien hace parte de la Coalición de la Esperanza, tiene una imagen desfavorable del 52 %, al tiempo que su imagen favorable está en el 40 %.



Según la encuesta, el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char cuenta con un desfavorable del 59 % y un favorable del 34 %.



A su turno el ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien inscribió formalmente su comité para recolectar firmas a fin de avalar su campaña, tiene una imagen desfavorable de un 51%. Entretanto su favorable es del 40 %.



El ex ministro y ex rector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, quien precisamente esta semana oficializó su aspiración presidencial, inicia con una imagen desfavorable del 47 %, esto es, seis puntos más que su favorabilidad.



Por los lados del uribismo, el exministro Óscar Iván Zuluaga, quien también acaba de oficializar su aspiración a la Casa de Nariño, comienza con un desfavorable del 61% y con una imagen favorable del 33%



El ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, otro que está recogiendo firmas para avalar su candidatura, tiene un desfavorable del 66 % y un favorable del 29 %.



Mientras tanto el exviceministro uribista Rafael Nieto avanza en su aspiración con un desfavorable el 51% mientras que su imagen favorable está en el 34%.



De acuerdo con Pulso País, la imagen desfavorable del senador Alexander López, candidato presidencial del Polo, está en el 49 %; la del ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, en el 46 %; la del senador Roy Barreras en el 60 %; la del excomisionado de Paz Miguel Ceballos en el 51%, y, finalmente, la del exministro Juan Fernando Cristo es del 53 %.



Le puede interesar: Gobierno evalúa medidas para que Moderna cumpla con contrato de vacunas

Ficha técnica

Nombre del proyecto de investigación: Pulso País Colombia. Fecha de Recolección de Datos: Del 17 al 28 de agosto de 2021. Objetivo de investigación: Investigar la opinión pública frente a diferentes temas de actualidad nacional. Gestión y aprobación del Gobierno, Gabinete Ministerial, Entidades, Personajes y posiciones políticas y sociales frente a diversos temas.Persona jurídica que realizó la encuesta: Datexco Company S.A. OPINÓMETRO ®. Persona natural o jurídica que la encomendó:

La W radio. Fuente de financiación: La W radio. Grupo objetivo: Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad en todos los niveles socioeconómicos, con cubrimiento de cabeceras municipales en las regiones del alcance del estudio. Técnica de recolección: Encuesta personal a través de línea telefónica a número de teléfono en línea fija en hogares. Soportado en sistema Computer Assisted Telephone Interview "CATI".

Universo poblacional y alcance geográfico: Conjunto de hogares con línea telefónica fija de las cabeceras municipales en los siguientes departamentos de Colombia: Bogotá, D.C., Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Agrupados en 5 regiones así: Región Bogotá, Región Caribe, Región Central, Región Oriental y Región Pacífica. Tipo de muestra / muestreo: Muestreo probabilístico, estratificado y multietápico. Inclusión forzosa de 20 capitales de departamento y 4 grandes municipios que conforman el área metropolitana de algunas de las ciudades capitales; en total, 24 grandes municipios fueron incluidos forzosamente. También fue incluido un grupo de 6 municipios medianos y pequeños para representar el resto del territorio colombiano. En la segunda etapa es una muestra aleatoria simple de series telefónicas y seguidamente un marcado aleatorio a líneas fijas. Procedimiento utilizado para la selección de las unidades muestrales: Selección aleatoria de números telefónicos sobre series telefónicas RDD (Random Digital Dialing) en las ciudades y regiones del alcance del estudio. Una vez contactado el hogar, se indaga por el mayor de edad que viva en el hogar más próximo a cumplir años que se encuentre en el hogar.



Marco Muestral: Base de datos de las series telefónicas de las ciudades seleccionadas dentro de las regiones del alcance del estudio. Tamaño y distribución de la muestra: Se realizaron un total de 900 encuestas efectivas distribuidas de acuerdo con la "Distribución de la Muestra". * Detalle adelante. Margen de error y confiabilidad (Precisión): Se observa un margen de error estándar relativo para el total de la muestra de estimación del 3,3% para proporciones con fenómeno de ocurrencia superior al 50% y con un nivel de confianzadel 95%. Control de Calidad: Crítica del 100% de las encuestas realizadas y supervisión del 10% de las encuestas realizadas. Temas de estudio, personajes y entidades por los que se indago: Percepción de la situación política y económica del país. Percepción del gobierno y su gabinete. Percepción de personajes, Instituciones y entidades y alcaldías. Igualmente la opinión sobre el proceso de paz, Corrupción y otros temas de actualidad. Ver cuestionario.

Preguntas concretas que se formularon: Ver cuestionario. Objetivo de investigación:

Investigar la opinión pública frente a diferentes temas de actualidad nacional. Gestión y aprobación del Gobierno, Gabinete Ministerial, Entidades, Personajes y posiciones políticas y sociales frente a diversos temas.