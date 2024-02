Así afrontan los partidos inicio de sesiones tras desórdenes ante Palacio de Justicia

Lo ocurrido el pasado jueves 8 de febrero, cuando un grupo de manifestantes bloqueó la entrada y salida del Palacio de Justicia, tuvo consecuencias en los partidos políticos.



A las pocas horas de los hechos, distintos partidos, oposición, independientes y hasta de gobierno salieron a condenar las acciones y hasta le hicieron un llamado de atención al presidente Gustavo Petro debido a que las convocatorias a movilizarse ese día habían sido impulsadas por el propio mandatario.



(Puede ver: Iván Cepeda solicita seguimiento a CIDH y CDHONU ante encargo de Martha Mancera)

Los desórdenes y las supuestas presiones sobre la Corte Suprema de Justicia llegaron una semana antes de que el Congreso reanude sesiones. Por primera vez, gracias al acto legislativo que recorta el receso, el segundo semestre de la legislatura comienza en febrero y no en marzo. Los hechos ocurridos el jueves pueden tener repercusiones en un Congreso que no es afín del todo al Ejecutivo y donde las distancias se marcan con más fuerza ante cada tensión de orden gubernamental.



En esta ocasión, partidos de gobierno e independientes sacaron sus respectivos comunicados rechazando lo ocurrido. Al indagar frente a su visión de los hechos a las afueras del Palacio de Justicia, la mayoría concuerda en que fue “un hecho grave” que sienta un mal precedente.

Facebook Twitter Linkedin

Bogotá 08 febrero 2024. Disturbios durante las protestas frente al Palacio de Justicia. Los Manifestantes son desalojados por la policía. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

En cuanto a la situación al interior de las colectividades, cada una tiene sus particularidades, pero en todas se complicaría un poco más el ya difícil panorama que tiene el Gobierno para sacar adelante las reformas sociales y otros proyectos que buscan poner en discusión en el Congreso desde esta semana.



(Además: Así reconoció el Estado colombiano su responsabilidad en el crimen de Guillermo Cano)



El escenario más complejo y de menor claridad es el de la Alianza Verde. Dicho partido tiene en su seno diferencias entre sus miembros por la posición asumida frente al Ejecutivo. Desde hace varios meses, diversas figuras vienen insistiendo en que debe abandonarse la declaratoria. Esto se agudizó luego de unas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en noviembre pasado, en el que cuestionó a dicho partido por no votar de forma conjunta a favor de las iniciativas del gobierno Petro.



Después de momentos de tensión al interior de los Verdes, el debate se había apagado. Sin embargo, lo ocurrido el 8 de febrero volvió a avivar las tensiones. Los dos copresidentes activos de la colectividad, Antonio Navarro Wolf y Rodrigo Romero, hicieron un llamado a la calma y se “pidió respeto por la autonomía, la separación de poderes y los tiempos contemplados en la toma de decisiones”.



En esa misma línea se expresó que debía prevalecer la independencia de los poderes: “Nuestra Constitución Política debe regir por encima de cualquier diferencia”. Las palabras fueron tomadas como un duro llamado de atención al primer mandatario, aunque no fue mencionado expresamente. Fuentes consultadas adentro del partido señalaron que “todos celebramos la carta. Nos recogió a todos. Nadie dijo lo contrario”. Los copresidentes dieron su posición sin consultarla con el pleno del partido.



(Además: Presidente critica a medios y dice que bloqueo a entrada de la Corte duró '10 segundos')



Sin embargo, la historia detrás de la carta mostraría las divisiones de los verdes. Según consultados, un sector contrario al presidente Petro estaba planeando sacar un comunicado con expresiones aún más duras que las recogidas en el comunicado. En una decisión, que calificaron de “salomónica”, se adelantaron a dicha publicación y sacaron un documento con señalamientos duros, pero de menor tenor a los que ya tenían planteados los que son claramente contrarios al Ejecutivo.



Por otro lado, expresaron que lo ocurrido el jueves lo único que ha causado es que las posiciones en cada sector se radicalicen. Los afines al Gobierno y los contrarios han agudizado sus posturas frente al gobierno. Aunque ha surgido una tercería que ha buscado tener un punto medio entre las dos posiciones.



Aunque hay una radicalización de posturas se ve cada vez más lejana la posibilidad de que la Alianza Verde vaya a la independencia. Congresistas de dicho partido explicaron que ese pedido se ha venido marchitando, ya que, a nivel regional, los alcaldes y gobernadores han hecho fuerza para seguir siendo de Gobierno y así garantizar que sus proyectos sean aceptados y financiados por el gobierno nacional.

Rojos y azules en el mismo lugar

“Los actos en que está incurriendo el Gobierno del presidente Petro se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. El presidente Petro está actuando con actos violatorios de la Constitución, no solo se salió del Estado de derecho, sino que estaría incurriendo en actos criminales”, dijo el expresidente César Gaviria.



Sin embargo, en la colectividad Liberal está la particularidad de que una buena parte son afines al Gobierno, sobre todo en Cámara. Esto se evidenció en el mensaje que dio el presidente de la Cámara, Andrés Calle, de forma posterior a conocerse el comunicado.



“Tengo el mayor respeto por el presidente Gaviria, con el que la bancada hace mucho tiempo no ha logrado reunirse. Esta declaración del presidente Gaviria obedece a una interpretación personal”, señaló el representante, que agregó: “El llamado (de Gustavo Petro) a la ciudadanía a que proteja un Gobierno elegido popularmente no tiene nada de demencial, es la protección constitucional, es la defensa de nuestras instituciones, la defensa también de los derechos plasmados en la Constitución”.

Facebook Twitter Linkedin

César Gaviria y presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Esto solo sería una pequeña muestra de las diferencias que hay entre un amplio sector gobiernista y César Gaviria. Por otro lado, como consultó EL TIEMPO, hubo otros que también condenaron los hechos del jueves, pero a la vez cuestionaron el lenguaje usado por exmandatario. Estos advirtieron que no compartían en nada “la presión” que habría llevado a cabo los partidarios del presidente Petro para que se elija fiscal, pero al mismo tiempo dijeron que fue “muy grosero el expresidente”.



(Además: ‘No hubo heridos, secuestro o más’: Presidente Petro frente a críticas por marchas)



En ese sentido, añadieron que no eran las formas de reclamarle al presidente.



Los conservadores tampoco tuvieron mayor variación. De los partidos independientes, este es uno de los que profiere mayores críticas al presidente Gustavo Petro. “Es inaceptable que se motiven expresiones que irrespetan principios democráticos fundamentales como la separación de poderes y la majestad de la justicia”, expresaron los azules.



En estas toldas, según explicaron varios miembros, no hay una comunicación institucional con el mandatario. Hay intentos de relacionamiento de representantes y senadores por su propia cuenta, pero el partido está oficialmente muy alejado. Lo ocurrido el jueves lo único que ha hecho es afianzar las posiciones contrarias al Ejecutivo.