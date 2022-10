La sociedad 'The Washington Academy of Political Arts and Sciences' reconoció a Sandra Pupo Lafaurie, asesora de prensa de Cambio Radical, por su liderazgo en estrategia política en la categoría de regional.



La periodista barranquillera recibirá el próximo 4 de noviembre el galardón 'Victory Napolitan Awards' por el trabajo que ha desempeñado como consultora de la senadora Ana María Castañeda (Cambio Radical).



(Le sugerimos: ¿Cómo votarán los liberales la tributaria? Este martes definirán su postura)



Pupo se convierte en una de las colombianas más jóvenes, con solo 29 años, en recibir este galardón en toda su historia.

Este premio destaca a las mejores campañas, a los creativos, líderes, activistas, estrategas, políticos y otros profesionales relacionados con las ciencias políticas.



(Le puede interesar: Katherine Miranda deberá responder a denuncia por hostigamiento a iglesias)



"Este premio es la más alta estatuilla para un profesional y para una campaña, y los Napolitan son reconocidos por docenas de medios internacionales como los Óscar de la Política", expresó la comunicadora sobre su estatuilla.



REDACCIÓN POLÍTICA