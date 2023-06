Cuando se creía que el presidente Gustavo Petro había logrado cojunrar la crisis en el interior de su Gobierno tras el escándalo entre la saliente jefa de gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, en la noche de este domingo se conoció un nuevo capítulo de dicha polémica.



Según una serie de audios publicados por la revista Semana, el exsenador le hace una serie de graves reclamos a quien fuera la mano derecha del presidente, entre los cuales están el trato que, según él, recibió de parte de ella y del primer mandatario, así como otros relacionados con el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, y el exministro Alfonso Prada.

Incluso, en un aparte del material, se escucha a Benedetti refiriéndose al origen de fondos para la campaña presidencial del 2022.



En los audios, de los cuales no se conoce la fecha exacta de su grabación, Benedetti le dice a Sarabia que no iba a permitir que le "mamaran gallo" y que iba a contar información que conoce, según él, del interior del Gobierno.



“Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos. Nos hundimos todos, nos vamos presos”, aseguró.



El embajador Armando Benedetti Foto: Twitter @AABenedetti

Minutos después de conocerse los audios, el exembajador aseguró que estos audios fueron "manipulados" y pidió excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete”.



En los mensajes enviados por Benedetti se le escucha reclamarle a Sarabia por lo que, según él, fueron demoras y excusas para no darle un alto cargo que le ofrecieron en Bogotá, supuestamente, el Ministerio del Interior: “No me hables más de tu puesto, yo no quiero estar en Palacio, no quiero ser el constructor de todas las c... que llevan adentro. (…) Tú fuiste la que me ofreció el ministerio del interior, no había nadie mejor en el planeta tierra”.



“Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos (a la campaña presidencial de Gustavo Petro). Si no es por mí, no ganan. Así sea de hipócrita uno va a recibir a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer”, reclamó también el exsenador y expresidente del Congreso.



En esa misma línea, Benedetti pide que le den "una solución" para sus pretenciones y habla de "las elecciones": "Esa m... de que no se puede, voy a pensar, que Velasco… ¿Quieren ganar las elecciones? Hay que empezar ya. ¿No las quieren ganar? Entonces no las ganen. Dime: ‘Vea, yo no le quiero dar a usted ningún puesto’".



En la serie de archivos divulgados por la revista Semana (de los cuales no se conoce tampoco la diferencia de tiempos transcurridos entre el uno y el otro), el tono de Benedetti sube y le dice a Sarabia que ahora sí debía sentirse amenazada: “Si antes te sentías amenazada, ahora sí es c* de amenaza y me dices cuándo quieres que esté allá en Bogotá para empezar a pelear o cuándo quieres arreglar. Usted está allá es por mí”.

Después de graduarse como politóloga, Sarabia empezó a trabajar con Benedetti. Foto: Presidencia / Twitter: @AABenedetti

El exembajador también se refirió a su relación con Sarabia desde antes del gobierno Petro y recordó que, según él, la exjefa de gabinete antes no era partidaria de apoyar al entonces líder del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales: "Tú lo que eres es una vieja eficiente y eras eficiente con las cosas que a mí se ocurrían, nada más. Y ahora como a mí no se me ocurre nada estás siendo eficiente para un c*, para acabar con el Gobierno. (…) ¿Por qué no dices que tú no querías que nos fuéramos donde Petro?”.



“Tú no eres cuota mía, yo a ti no te recomendé. Tampoco te escogió Petro, te escogió Verónica (Alcocer). Ya sabes por qué”, dijo el excongresista en uno de los audios.



En los audios, Benedetti también menciona al presidente Gustavo Petro y lo critica por su manejo de asuntos como el operativo de rescate de los niños desaparecidos en Caquetá: “El Presidente sale como un loco ayer y juega con una vaina de víctima y tal para una vaina de política de cuatro niñitos. Hoy queda claro que no es así. Entonces sale la Aeronáutica, como si fuera de otro gobierno, de otro país, jodiendo al Presidente. (…) El man salió como un loco, se equivocó y el inteligente ahora es Federico Gutiérrez.



Noticia en desarrollo...