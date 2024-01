Armando Benedetti sale en defensa de Verónica Alcocer tras polémica por sus viajes

El exsenador y exembajador Armando Benedetti salió en defensa de Verónica Alcocer tras el escándalo por sus viajes y la solicitud de la Procuraduría de que estos no sean financiados con los recursos de la nación, al no ser esta funcionaria. El que salió por la puerta de atrás del Ejecutivo, ante su choque con Laura Sarabia, incluso comparó a la actual primera dama con sus antecesoras.

“Las anteriores primeras damas cumplieron más misiones especiales que Verónica Alcocer”, dijo Benedetti, que comparó a la esposa del presidente Gustavo Petro con sus inmediatas antecesoras. Supuestamente, según los datos proveídos por el exsenador, María Clemencia Rodríguez (esposa de Juan Manuel Santos) fue encomendada por el entonces presidente en 10 misiones y María Juliana Ruiz (esposa de Iván Duque) en 12 misiones.



No obstante, el que llegó a ser muy cercano a Gustavo Petro en la campaña presidencial no tuvo en cuenta que Alcocer apenas lleva año y medio fungiendo como la primera dama, mientras que a Rodríguez se le cuenta los ocho años que Santos estuvo en el poder y a Ruiz los cuatro años de Duque.



(Además: Presidente Petro da sus razones para mantener denuncia contra Andrés Pastrana)



Luego, el exembajador defendió la figura de la primera dama y aseguró que es “la mejor” para representar al presidente. “¿Quién mejor que la Primera Dama para representar al presidente? Centremos la discusión en la figura y sus funciones, no en un nombre”, concluyó el exembajador.



Durante las últimas semanas, la figura de la primera dama y la forma en la que la ha ejercido Verónica Alcocer han generado polémica. Hace dos semanas, se conoció un informe periodístico en el que se reveló que un equipo que acompaña a la primera dama en la mayoría de sus viajes le cuesta al país 1.000 millones al año.



El debate se reactivó esta semana luego de conocerse un concepto de la Procuraduría, de noviembre, en el que se pedía que o se financiaran los viajes de la primera dama con recursos del erario puesto que no es una funcionaria. La polémica continuó este martes con el pedido de la Contraloría al Dapre para que le remita los gastos de representación de las cuatro últimas primeras damas: (Lina Moreno, María Clemencia Rodríguez, Juliana Ruiz y Verónica Alcocer).