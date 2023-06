Luego de sacudir el ambiente político al punto de congelar el trámite de las reformas sociales del Gobierno en el Congreso, las palabras de Armando Benedetti en sus audios contra Laura Sarabia han provocado reacciones de diferentes funcionarios del Gobierno y políticos del país. En ellas, algunos han intentado bajarle el tono a la gravedad de las expresiones aduciendo presuntas condiciones emocionales y de salud del exembajador.



En los más de 20 minutos de audio, Benedetti insinúa revelar el origen de 15.000 millones de pesos que habrían llegado la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Cabe recordar que Benedetti fue un pilar fundamental en la estrategia y la logística de la campaña del Presidente, sobretodo en la región Caribe.

Además, en las conversaciones, Benedetti criticó a ministros y miembros del Gobierno como Álvaro Leyva y acusó al exministro del Interior, Alfonso Prada, de "robarse todo el Ministerio con la mujer".

Ahora bien, quien fuera equipo de campaña de Petro junto a Laura Sarabia se disculpó públicamente: "He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago", dijo.

Gustavo Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Foto: Archivo EL TIEMPO

Una vez conocidos los audios, varios políticos respondieron. Uno de los primeros en hacerlo fue el Canciller, quien le restó crédito a lo dicho por el exembajador: "Me parece muy gracioso, en medio de todo es movimiento de noticias, es decir, a Benedetti cómo se le puede creer, es que es increíble, él mismo dice ‘yo soy un drogadicto’. Pónganse ustedes a pensar, ¿a ustedes les parece una buena fuente?", dijo Leyva en declaraciones a los medios de comunicación.



Tras esto Benedetti, no tardó en reaccionar por medio de su cuenta de Twitter. "Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir", escribió. Sin embargo, horas después el exembajador eliminó esta declaración.

También se pronunció el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien dicen ocupa uno de los cargos que Benedetti pretendía y que el mismo embajador se lo recordó a Sarabia: "Quedamos que era la Cancillería o el Ministerio del Interior, los dos te los firmo, pero yo sé que te puede ayudar más a ti el Ministerio del Interior, haciendo equipo sacamos todo”, le dijo a la exjefa de gabinete.



Asimismo, le reclamó por el nombramiento de Velasco en esa cartera, asegurando que no iba a tener resultados: “O sea, cuántos meses necesitas tú para saber que Velasco no te va a ayudar con la tarea y que vas a perder las elecciones (...). Ya qué importa molestar a Velasco, ya sabes que Velasco no te va a servir porque ya todo el mundo te lo dijo”.



En consecuencia, y en un tono más amable, el Ministro manifestó que no sabe qué pueda estar pasando por la cabeza de Benedetti. "Algo está pasando y espero que pueda superarlo. Yo no tengo elementos distintos a los que él ha dicho para afirmar nada contra él, espero que pueda poner en orden sus ideas y entienda la importancia de lo que es este proyecto político", comentó y añadió que deberá explicar sus distintos estados de ánimo en el momento en que hace afirmaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, y Armando Benedetti. Foto: Twitter @AABenedetti / Mininterior

Por su parte, el exministro Alfonso Prada fue más lejos y denunció al exembajador ante la Fiscalía por "las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones".



"Siempre obramos con total transparencia, y consagramos todo nuestro esfuerzo a que no hubiese margen para la corrupción. Testigos todos en el Ministerio".

Hemos denunciado en la @FiscaliaCol las afirmaciones calumniosas de Armando Benedetti, y le solicitamos abrir investigación en su contra por las falsas imputaciones. Aquí pueden ver la denuncia radicada. 👇🏽 pic.twitter.com/pjLOUv9uDV — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 5, 2023

Las reacciones también llegaron desde las principales ciudades del país. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, arremetió y minimizó lo dicho por Benedetti asegurando que el exembajador de Venezuela “es un loquito”. Además, señaló que este responde de manera "tóxica" frente a acusaciones que le plantean.

"Para mi (Armando) Benedetti, es un loquito". La respuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sobre la polémica con el exembajador y que ha salpicado al presidente Petro. #audiosbenedetti #benedetti #laurasarabia @JorgeIvanOspina @PetroGustavo. https://t.co/7xP7g1cPDV pic.twitter.com/ChLcBbO4hH — TUBARCO (@tubarconews) June 5, 2023

Por su parte, el escándalo tampoco pasó desapercibido para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. A través de un trino Quintero respaldó al Presidente y subrayó que Benedetti "pasa por un trance complejo de su vida".



"Después de todo este rollo queda muy claro que el Presidente no tenía nada que ocultar. Nunca cedió a presiones por puestos y menos a amenazas sin sustento. Benedetti pasa por un trance complejo de su vida que sin embargo no justifica todo lo que hizo", aseguró.

Después de todo este rollo queda muy claro que el Presidente no tenía nada que ocultar. Nunca cedió a presiones por puestos y menos a amenazas sin sustento. Benedetti pasa por un trance complejo de su vida que sin embargo no justifica todo lo que hizo. https://t.co/R5fDehl1gp — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 6, 2023

Más fuertes fueron las declaraciones del superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga. En sus redes sociales no sólo criticó a Benedetti, sino que señaló a la derecha.



"Extrema derecha infiltró la campaña de Gustavo Petro a través de un confeso drogadicto que intentó chantajear al Presidente y ante el fracaso, lanzó una serie de acusaciones, que ilusiona a los líderes de la resistencia al cambio con dar un golpe blando", trinó.

Extrema derecha infiltró la campaña de @petrogustavo a través de un confeso drogadicto que intentó chantajear al Presidente y ante el fracaso, lanzó una serie de acusaciones, que ilusiona a los líderes de la resistencia al cambio, con dar un golpe blando! PETRO NO ESTÁ SOLO! — Dagoberto (@dquirogac) June 6, 2023

En cuanto al Presidente, este invitó a Benedetti a explicar sus palabras ante la Fiscalía. “Creo entender qué le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país”, dijo.



REDACCIÓN POLÍTICA

