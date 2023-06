En horas de la noche de este domingo Semana publicó un video de casi media hora en el que aparecen audios de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, en conversación con Laura Sarabia, quien fue la jefa de gabinete de la presidencia y salió de su cargo tras el escándalo por las interceptaciones ilegales a su exniñera.



En estos Benedetti hace graves afirmaciones respecto a la campaña de Gustavo Petro, como que habría aportado 15.000 millones de pesos, y que de revelarse más información “nos hundimos todos, nos vamos presos”.



(En contexto: Los graves audios de Armando Benedetti en reclamo a Laura Sarabia).

Laura Sarabia también salió del gobierno el viernes pasado. Foto: Captura de pantalla: Colombia Hoy

(Puede ver: Laura Sarabia y Armando Benedetti: cronología de la crisis en Gobierno).



“Con tanta m**rda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas. (…) Osama Bin Laden, cuando tumbó las torres gemelas, le importaba una mondá la imagen y si lo iban a matar o no lo iban a matar, pero tumbó las torres gemelas”, señala Benedetti en uno de los apartes más candentes conocidos por Semana.



Son dos inconformidades las que quedan ventiladas. Primero, que supuestamente le fue ofrecido un ministerio y esto no se cumplió una vez Gustavo Petro quedó electo: “No me hables más de tu puesto, yo no quiero estar en Palacio, no quiero ser el constructor de todas las c***das que llevan adentro. (…) Tú fuiste la que me ofreció el ministerio del interior, no había nadie mejor en el planeta tierra”.



En su lugar, Armando Benedetti fue nombrado embajador de Colombia en Venezuela. Al respecto, afirma: “Estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. Tú sabes que lo correcto es que yo estuviera en Colombia”.



(Además: Benedetti sobre audios contra Sarabia: ‘Ataque malintencionado no viene de mi parte’).



Así mismo, Benedetti se muestra inconforme por el trato que, según él, recibió de parte de Laura Sarabia y del mandatario en una visita a la Casa de Nariño en la que lo habrían hecho esperar tres horas para ser atendido: “Si no es por mí no ganan. Así sea de hipócrita uno va a recibir a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer….”, dice en un apartado.

¿Cómo reaccionó Benedetti a la publicación de los audios?

Mediante su cuenta de Twitter, Armando Benedetti afirmó que los audios publicados por Semana "han sido manipulados".



Por tanto, pidió excusas al Presidente y a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete, señalando que "la agresión y el ataque malintencionado" no vienen de su parte.

Los audios de @RevistaSemana han sido manipulados. Pido excusas al presidente @petrogustavo y a @laurisarabia por la agresión y el ataque malintencionado que NO viene de mi parte. — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 5, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS