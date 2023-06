El exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti denunció este miércoles que él y su familia recibieron amenazas y pidió a la Fiscalía que tome medidas.



"Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas", aseguró el excongresista, quien salió del gobierno la semana pasada por el escándalo en el que resultó involucrado tras el caso de la exniñera de Laura Sarabia, exjefe de Despacho del gobierno de Gustavo Petro.



La denuncia del exsenador, quien fue uno de los hombres más cercanos al hoy presidente durante la campaña presidencial, coincide con su salida del país. No obstante, él mismo aclaró que su viaje se da por motivos familiares.

"Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes", comentó en su cuenta de Twitter.

Benedetti dejó el Gobierno la semana pasada en medio de la crisis política que se desató luego del robo a Sarabia, quien fue pupila del exembajador. Benedetti fue acusado, entre otras cosas, de extorsionar a la entonces mano derecha del presidente Petro.



"Este gobierno respeta los derechos humanos del campesino, de la campesina, el obrero y del opositor. Y no debe de haber ninguna duda al respecto. Y mientras se investiga, mi funcionaria querida (Sarabia) y el embajador de Venezuela (Benedetti) se retiran del gobierno para que desde el poder que implica esos cargos no se pueda tener, ni si quiera, la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación. Que no nos corresponden a nosotros, les corresponden a las autoridades competentes", anunció el presidente Petro el jueves tras una reunión que sostuvo con Sarabia y Benedetti en la noche del miércoles.



