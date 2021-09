Benedetti se presentará a la Fiscalía, para estar a disposición de Corte

El senador del Pacto Histórico, Armando Benedetti, anunció este lunes que se dirige a la Fiscalía en Barranquilla para ponerse a disposición de la Corte Suprema de Justicia, pues, aseguró, hay una orden de captura en su contra, según le dicen "varias personas influyentes de este país", por la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.



"Hay una orden de captura en mi contra, me dicen varias personas influyentes de este país. Es injusto, no he tenido garantías pero seguiré confiando en las instituciones. Me dirijo a la @FiscaliaCol en Barranquilla para ponerme a disposición de la @CorteSupremaJ", fue el trino que publicó el parlamentario.



Sin embargo, fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmaron a EL TIEMPO que no se ha dictado una orden de captura en contra del senador Armando Benedetti, como anunció en sus redes sociales el congresista.



Entre tanto, en la Coalición de centroizquierda e izquierda del Pacto Histórico se encuentran los senadores Gustavo Petro, Roy Barreras; la lideresa Francia Márquez, entre otros, entre quienes harán una consulta el próximo año para definir el candidato único para las elecciones presidenciales del 2022.

El caso judicial

El pasado 29 de junio ante el despacho de la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia rindió indagatoria el senador Armando Benedetti, quien quedó formalmente investigado por el delito de enriquecimiento ilícito.



La Sala le cuestiona un presunto incremento irregular de su patrimonio en $3.000 millones durante los años 2002 y 2018, mientras que el senador asegura que su patrimonio es legal y que se trata de una persecución en su contra. Así lo dijo públicamente y en la indagatoria.



Según el congresista, todos sus movimientos financieros están explicados en sus ingresos como parlamentario, dineros de reposición de votos y préstamos bancarios. La investigación de la Corte, sin embargo, señala que Benedetti "ha comprado bienes inmuebles con dineros cuya procedencia no ha sido posible identificar ".



En sus redes sociales, el senador aseguró: "Para que no se dejen engañar: supuestamente son 3 mil millones pero en 19 años. Y cómo les van a dar las cuentas si no tuvieron en cuenta cesantías, préstamos, reposiciones de votos ni la venta de un apartamento. Todos mis ingresos están justificados en mis declaraciones de renta".

