Armando Benedetti acepta que tomó trago en sesión del Congreso

Luego de que circularan imágenes y videos del senador Armando Benedetti ingiriendo una bebida que parecía alcohol en medio de una sesión en el Senado, este miércoles el parlamentario confirmó que sí estaba tomando alcohol y que hizo algo 'estúpido' y 'mal hecho'.

En entrevista con Semana, Benedetti explicó que una asesora en su equipo de trabajo estaba cumpliendo años este martes y en ese contexto fue que tomó alcohol.



"Yo traje a trabajar a la UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) a mi casa y pedimos comida y hubo un brindis. Entonces yo brindo y ahí es cuando empiezo a tomar eso", afirmó.



Tras ello agregó que es "una estupidez porque ese hecho tiene que ver con una ligereza mía. Pero yo también digo que puede que ser que se esté exagerando, porque puede que alguien esté tomando y no va a trabajar o se echa un discurso loco, o grita o pelea o hace un escándalo, pues sí. Pero yo lo que estaba era tomando un trago de whisky en una celebración".



El congresista dijo que luego él mismo se dijo que era un "imbécil", porque hubiera podido servir el trago en un pocillo o en otro frasco.



Además, aclaró que a él no lo pueden investigar por eso, pues "la ley quinta dice que tú no puedes estar en estado de embriaguez ni tomar dentro del recinto (...) pero yo estuve hasta las 9 de la noche trabajando perfectamente y tú no encuentras que haya estado en estado de embriaguez".



Pero aseguró que en el Capitolio no ha tomado alcohol.



El senador agregó que por ese episodio muy pocas personas le prestaron atención a la aprobación en el debate de la regulación de la hoja de coca.



El propósito del proyecto es que el Estado asuma el manejo de la hoja de coca y sus derivados, entre ellos la cocaína. Para ello, habría una política de salud pública que contemplaría unas condiciones para que estos productos sean comercializados entre los consumidores.

Aquí está lo que tanto defienden, el nuevo ungido, la renovación histórica!! En plena sesión del SENADO, en un importante debate en tiempos de pandemia, Benedetti INGIRIENDO LICOR!!🥃



La virtualidad no es excusa para la sirvengüencería de politiqueros. RESPETEN AL PAÍS!! pic.twitter.com/X66SQapwus — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) April 21, 2021

Armando Benedetti. Foto: Captura de pantalla del Congreso

"Me importa un carajo que me critiquen", sentenció.



El parlamentario en el pasado confesó que tenía problemas de alcohol y por eso dejó de tomar durante 14 años.



Síganos en @PoliticaET