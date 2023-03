El senador Ariel Ávila, de Alianza Verde, aseguró, en entrevista con EL TIEMPO, que ante los últimos acontecimientos en el país político habrá una crisis de gobernabilidad en el gobierno del presidente Gustavo Petro.



Esto tras el escándalo por protagonizado por Nicolás Petro que salpicó al algunos funcionarios, sumado, entre otras cosas, al remezón ministerial que provocó la salida de Alejandro Gaviria del gabinete por sus reparos a la reforma de la salud.



Sin embargo, cree que no va a ser muy profunda y considera que Petro se debe mover para evitar complicaciones. Además, dijo que no hay divisiones en la Alianza Verde.



"Creo es un partido diferente a los tradicionales. En los tradicionales funciona mucho el tema burocrático, la disciplina para perros", comentó.



¿Cómo ve la última semana que ha vivido el gobierno Petro? ¿Podemos hablar de una tormenta política?



La conclusión de esto es que va a haber una crisis de gobernabilidad. No creo que sea tan profunda todavía. El Gobierno está nuevo, tiene todo el capital político, y esa crisis la provocan cuatro factores: remezón ministerial, escándalo de los familiares del Presidente, que los partidos políticos le midieron el aceite al Gobierno y los datos económicos, que no son los mejores.



Esos cuatro factores hacen ver que este es un año difícil, sumado a lo que va a ser el segundo semestre, el de las elecciones locales. Vamos a tener un año con crisis de gobernabilidad. No tan profunda, pero lo vamos a tener.



Ariel Ávila fue ponente del debate de la 'paz total' en el Senado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

¿Y qué tiene que hacer el gobierno para que la crisis no sea más profunda?



He propuesto una serie de acciones. Frente a ‘paz total’ hay que nombrar un equipo negociador para las estructuras criminales de alto impacto, aprobar la ley de sometimiento y, con eso, evitamos colados pidiendo plata, porque una vez esté aprobada la ley en el Congreso, esa es la oferta del Estado, no hay más. Lo tercero es que el alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, defina qué hacer, si va a coordinar las mesas, ser el soporte técnico, o si va a ser negociador. Ambas cosas no las puede hacer. Eso hay que hacerlo y esperaría que el Gobierno lo hiciera muy rápido.

¿Cómo ve usted la figura del comisionado de Paz? ¿Está preparado para liderar la búsqueda de la ‘paz total’?



El alto Comisionado tiene que tomar una decisión de qué quiere hacer. Ambas cosas no las puede hacer, pero yo no lo cambiaría. A Danilo hay que mantenerlo. Creo que es una buena persona y él no tiene nada que ver en todos esos enredos. Y, segundo, sacarlo ahorita es volverá comenzar de cero esos acercamientos. Hay que mantenerlo, pero debe tomar una decisión: o coordina y es soporte técnico o negociador. Pero ambas cosas no las puede hacer.



Ariel Ávila, senador de Alianza Verde. Foto: EFE

Y sobre la crisis desatada por la familia presidencial, ¿qué hacer?



Hay que hacer una gran estrategia audaz en los temas de lucha contra la corrupción, que fue una de las promesas del presidente, que a diferencia del expresidente Iván Duque, quien negó la amistad con el 'Ñeñe', el presidente salió a decir lo del hermano y su hijo. Pero no es suficiente, la sociedad colombiana está pidiendo más.

¿Y en cuanto a los partidos?



Para el tema de reformas y demás hay que crear unas mesas de diálogo y concertación con los partidos para evitar que todo le estalle en la cara al Gobierno.



Esta semana será clave. Se sabrá si el Gobierno garantiza las mayorías para que sea aprobada la reforma de la salud. ¿Cree que con el nuevo panorama político, estos partidos tienen cómo ejercer mayores presiones al Gobierno?



Va a venir una política de presión de lado y lado, seguramente. Vamos a ver en qué termina, pero la respuesta cliché es la de siempre: esperemos que la discusión por el país esté por encima de todos estos cálculos. Pero va a haber crisis de gobernabilidad y va a haber más presiones, sin lugar a duda.

Alfonso Prada, ministro del Interior. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia

El ministro Prada resultó salpicado en los chats de Nicolás. ¿Cómo queda el ministro, quien es el hombre clave del Gobierno en el Congreso?



Al ministro Prada, el presidente tiene que cuidarlo, es un ministro que ha sabido manejar el Congreso. Sacarlo por algo así sería un completo error. Lo que hay que hacer es estar muy pendientes de esto, él ya dio las explicaciones, pero creo que el Congreso se ha sentido y la forma como el Congreso caminó el semestre pasado fue gracias a Roy y gracias a Prada. El Gobierno va a tener que cuidarlo.

Pero queda golpeado, ¿no le parece?



Claro, eso lo deja golpeado, sin lugar a dudas.



A propósito de Prada, ¿qué opina de esa declaración en la que habla de cerco humanitario en vez de secuestro de policías en Caquetá? Ya se le viene, incluso, una investigación de la Procuraduría

Margarita Cabello investiga a todo el mundo, menos a sus amigos Char. Que ella lo haga, o no lo haga, esa señora no tiene ninguna legitimidad. Me importa muy poco lo que crea. Pero sí creo que fue un error, ahí no hay ningún cerco humanitario, esa figura se utiliza para evitar enfrentamientos, autoridades civiles, a veces indígenas, pero eso es una retención ilegal de personas, fue un error esa apreciación del ministro.

Bancada de Alianza Verde Foto: Twitter Angélica Lozano.

¿Qué balance hace sobre la política de ‘paz total’?



Creo que vamos por buen camino. Creo que hay mucho ruido alrededor, pero es ruido que se va a calmar rápidamente. Si usted nombra un equipo negociador, aprueba le ley y organiza la oficina del Alto Comisionado, pues todos esos ruidos van a quedar totalmente saneados. No veo que sea una crisis insalvable, son los ruidos normales que uno prefiriera no tenerlos, pero hay que lidiar con ellos.

A propósito de la ley de sometimiento, algunos sectores que tenían preocupaciones quedaron tranquilos como fue construido el articulado, ¿cómo se están preparando para esos debates?



Como uno participó en la ley, uno dice que quedó perfecta. Pero haciendo esa salvedad, tuvimos en cuenta todas las opiniones, no hubo críticas de fondo. De hecho, la oposición no dijo casi nada, significa que es una muy buena ley. Creemos que el Congreso le va a meter las modificaciones para mejorarla que considere, pero creemos que se va a tramitar fácil y rápidamente, que es lo mejor que le puede pasar a este país.

¿Cómo están las cosas en la Alianza Verde? Se habla de algunas divisiones…



Creo que la Alianza Verde es un partido diferente a los tradicionales. En los tradicionales funciona mucho el tema burocrático, la disciplina para perros. Nosotros somos un partido mucho más libre donde hay muchas opiniones diversas. En el partido no hay ninguna división, no veo nada grave. Es normal, así somos nosotros. Siempre le digo a la gente: bienvenido a la familia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA