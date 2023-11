'En el partido Verde hay una crisis que no se resuelve siendo independientes': Ávila

El senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, habla con EL TIEMPO sobre los retos del nuevo alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y de las razones que dinamitaron la salida de Danilo Rueda. Además, se refiere a las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que recriminó a los verdes la oposición que han hecho contra la reforma de la salud mientras tienen representación en el Gobierno.



¿Qué dinamitó la salida de Danilo Rueda? ¿Cómo analiza esta salida?



En este momento la política de paz total tiene tres grandes inconvenientes. En primer lugar, la crisis legislativa. Si uno dijera que la ‘paz total’ es un cien por ciento, hoy hablaríamos de que está en el 50 con la aprobación de la Ley de Orden Público, pero no está el otro 50% que es la ley de sometimiento. Es decir, no hay un marco jurídico para someter a organizaciones criminales. Segundo, hay una crisis de los procesos de paz tanto con el Eln como con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’. Y tercera, hay una crisis de legitimidad social de la ‘paz total’. Son tres crisis en una. La salida de Danilo Rueda intenta solucionar la tercera crisis, para darle un nuevo aire a la paz total y al Alto Comisionado. El problema es que no soluciona la primera ni la segunda crisis, de tal forma que si el Gobierno no toma algunas decisiones, en dos meses estamos igual en otra crisis.

¿Qué decisiones debe tomar el Gobierno?



La primera es saber hasta dónde le apuesta a diferentes procesos, sobre todo con el autodenominado ‘Estado Mayor Central’. Es decir, si está dispuesto a seguir o si es mejor levantar en algún momento y esperar dos, tres, cinco o diez años, se intente otra vez y cuáles son las líneas rojas. La otra decisión es el método, que fue lo que le falló a Danilo. Siempre he dicho que en el gobierno Santos estaba claro el método no tanto el fin, en el gobierno Petro está claro el fin, pero no el método, entonces hay que solucionar.

¿Qué puede aportar Otty Patiño para solucionar las crisis en las negociaciones?



Otty Patiño, nuevo comisionado para la paz. Foto: Sergio Cárdenas. EL TIEMPO

Creo que el proceso con el ‘Estado Mayor Central’ es el que más problemas tiene. El del Eln tiene problemas profundos de legitimidad por el tema del secuestro, pero es un proceso que tiene una agenda, un cronograma y un blindaje internacional. Entonces yo creería que con el tema del secuestro sobre la mesa y con unos mínimos acuerdos, eso va a mejorar, pero en el caso del ‘Estado Mayor Central’ no hay agenda, no hay cronogramas, no hay protocolos, no hay nada y, por tanto, la fragilidad es aún mayor. ¿Qué es lo que le puede aportar Otty Patiño? Al del Emc es una decisión, que la tiene que tomar con el equipo negociador y con el presidente y es saber hasta dónde están dispuestos a llegar; y frente a al Eln, yo creo que teniendo las herramientas de Alto Comisionado puede dirigir la política de implementación de los acuerdos para empezar a resolver o comenzar a resolver problemas en las regiones y con eso, pues básicamente garantizar la participación de la sociedad civil y sobre todo tomar una decisión frente al tema del secuestro, es decir, obligar al Eln a que tome una decisión.

Sobre el primer problema que menciona, ¿si se aprobara la ley de sometimiento ayudaría a consolidar la ‘paz total’?



La respuesta concreta y después el análisis más profundo. Lo primero es que en lo fundamental hay cuatro o cinco grupos que quieren entregar las armas y no hay un marco jurídico para recibirlos, es decir, yo sí creo que una ley de sometimiento con unos mínimos acuerdos con el Congreso va a sacar a 10.000 o 12.000 personas de la guerra rápido, pero eso no está. ¿Por qué no está? Porque el Gobierno no se ha puesto de acuerdo sobre cuál es el mejor modelo de sometimiento, porque no hay mayorías en el Congreso y porque desafortunadamente se cometió un error y es que se le dio estatus político a las disidencias y ahora todo el mundo quiere estatus político y eso va a llevar a una especie de crisis. Entonces, yo creo que el sometimiento tendría un éxito relativo no con los grupos más grandes, pero sí con grupos pequeños: los de Buenaventura, los de la Sierra Nevada, algunos en la Costa Caribe, pero no hay marco jurídico, o sea, no hay cómo.



El comisionado tenía a cargo demasiadas tareas, ¿eso puede cambiar con la llegada de Otty Patiño?



Otty tiene que tomar una decisión y es que uno de los errores de Danilo Rueda fue, como decía mi abuela ‘intentar cantar y silbar a la vez’, lo cual es muy difícil. Usted canta o silba, pero no las dos a la vez. Entonces la decisión que debe tomar es si se dedica a coordinar todas las negociaciones o se dedica a hacer el soporte técnico de las negociaciones y a la implementación del acuerdo de 2016. Ambas cosas no las puede hacer.

Ahora, ¿cree que cambie algo en el proceso con el ‘Estado Mayor Central’ con la llegada de Otty?



Yo creo que lo que tiene que aportar Otty o cualquiera que llegue es básicamente concreciones sobre los límites del Estado para aguantar este proceso. Esto es, básicamente, que en una conversación sincera con el presidente Petro se digan hasta donde están dispuestos a llegar, y si no se está dispuesto con ceder en muchas cosas, pues es mejor levantar la negociación. Esa es una conversación que tiene que liderar Otty con Camilo González, que es el jefe negociador por parte del Estado, y con el presidente. Hay que tomarlo con tranquilidad, si no es el momento no es el momento, pero son decisiones que hay que tomar.

¿Habrá consecuencias en la mesa luego de esta decisión?



Son decisiones del gobierno y en todos los procesos de paz, los equipos pueden cambiar gente, meter gente sacar gente y tomar decisiones. Eso no va a afectar para nada la mesa, es decir, no va a haber una afectación. Recuerde usted que en el caso de las negociaciones entre las Farc y del Estado, en su momento en el gobierno Santos varias veces se tomaron decisiones de cambiar gente o de fortalecerlo.

Otty es una persona que tiene más experiencia en negociaciones, ¿eso tuvo que ver en este reemplazó?



Primero, es mucho más cercano al presidente, pues fueron compañeros en el M-19. Segundo, es un hombre que se ha movido muy bien en la negociación con el Eln, pero creería yo que la razón principal es por la necesidad de que haya alguien capaz de tomar decisiones. Creo que había un problema muy duro en cuando a tomar decisiones por parte de Danilo Rueda y pienso que en eso Otty sí tiene mayores niveles de conclusión. Pero fíjese usted que aquí pasa lo mismo que pasó en los cambios ministeriales: el presidente mete a alguien más petrista del que estaba. No es que él abre eso a otros sectores políticos, no. Yo espero que Otty tenga la capacidad de definir muchos de los temas como por ejemplo el tema de la implementación del acuerdo de 2016, tema sobre el cual este Gobierno habla mucho, pero no es capaz de implementarlo. Es decir, ha hecho menos que lo que hizo el gobierno Duque que dijo claramente que lo iba a sabotear.

Cambiando de tema, ¿qué opina de las palabras del ministro de Salud sobre los partidos de Gobierno?



La declaración de independencia del partido, si es que se llegara a dar, no va a cambiar en nada a la situación actual. FACEBOOK

TWITTER

En el partido Verde hay una crisis profunda que no se va a solucionar sacando gente del Gobierno o pasando a ser independientes, o siendo oposición o diciendo que somos de gobierno. Esa crisis está enmarcada en dos partes. Primero, hay unas personas que decidieron hacer una oposición y hay otras personas que decidieron irse al Gobierno. E incluso, mañana podemos declarar el partido como independiente, pero los que quieren seguir siendo el Gobierno seguirán siendo del gobierno y los que quieren ser de oposición seguirán siendo de oposición, no va a cambiar en nada. Entonces, yo creo que esto es una crisis del partido que vamos a tener que resolver. Nosotros de hecho estábamos discutiendo la realización de un congreso del partido que va a ser en el mes de febrero y ahí va a haber muchas decisiones. La reacción de varios compañeros y compañeras es básicamente la muestra de que esa crisis existe. Y lo segundo, y creo que en esto sí es importante. Yo sé que yo creo que sería muy bueno que el ministro dijera a quién se refería cuando habló del SENA en Bogotá o de la persona del Icetex, sería muy bueno que lo dijera para que todo el país lo supiera. Pero más allá de ese que es como el debate, yo sí creo que aquí lo que de fondo hay es un fenómeno de crisis profunda que tenemos en el partido, me duele reconocerlo.



Cathy Juvinao, Katherine Miranda y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: El Tiempo

¿Coincide con Catherine Juvinao y Katherine Miranda en cuanto a convertirse en independientes?

La declaración de independencia del partido, si es que se llegara a dar, no va a cambiar en nada a la situación actual. Habrá gente que seguirá en el Gobierno y otros en oposición, eso no va a resolver la crisis del partido. En estos casos intento cuidar la salud del partido, tomaremos una decisión, ojalá en el Congreso, ojalá pausadamente y ojalá sin la cabeza caliente. Hay dos compañeros que manifestaron que quieren seguir siendo de gobierno, otros tres que están diciendo que quieren irse para la independencia, al menos públicamente, otros hemos dicho ‘reunámonos y tomamos esto con cabeza fría’, pues para evitar una fractura.

¿Qué decisión cree que tomará el Gobierno frente a estas críticas?

Yo en eso sí quiero ser claro: en el partido Verde nosotros no tenemos disciplina para perros ni, hemos aplicado ley de bancadas. Una de las principales defensoras de la reforma de la salud es verde, que es Marta Alfonso, su ponente, y otra de las principales críticas son Catherine Juvinao y Katherine Miranda, que también son verdes. Entonces en el partido, independientemente de la decisión que se tome, aquí la gente tiene voz y opinión. Por ejemplo, en el caso mío, yo desde hace mucho pedí la salida de Danilo Rueda, en otros casos he apoyado a la ‘paz total’ y nosotros no nos vamos a dejar limitar ni, por un lado, ni por el otro. Entonces, las congresistas van a seguir tomando sus decisiones y yo creo que eso debe quedar claro para la mayoría de la sociedad colombiana. Aquí no hay disciplina para perros como en el Centro Democrático.

CAMILO A. CASTILLO

@camiloandres894

REDACCIÓN POLÍTICA

