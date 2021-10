Qué cargo ocupará Armando Benedetti en la campaña del Pacto Histórico

El senador Armando Benedetti anunció esta semana que decidió no aspirar más al Senado. Dijo que se aburrió de que la justicia sea utilizada por sus enemigos, destacó que seguirá apoyando al Pacto Histórico y que su posición en la campaña la escogerá Gustavo Petro.



El congresista se ha visto envuelto en diferentes episodios judiciales, el más reciente de los cuales tiene que ver con la ocupación, por parte de la Fiscalía de un apartamento que aparece a nombre suyo.



Ahora bien qué papel eventualmente podría jugar Benedetti, pues no está claro y dentro del Pacto Histórico no hay quien se atreva a hacer una apuesta sobre qué rol va a cumplir.



Por ahora, lo que está claro es que Petro, el más seguro candidato presidencial del Pacto, le dió el respaldo al congresista, es decir, lo mantiene en esa coalición.



"El Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas diferentes que logran construir objetivos comunes hacia una transformación real de Colombia que garantice la convivencia nacional. Benedetti seguirá en el Pacto sin ser candidato y ayudará en este esfuerzo de unidad", destacó el senador Petro.



Con la luces que dio Petro está definido que Benedetti estará en la campaña, pero por ahora no se ha determinado qué responsabilidades va a tener.



