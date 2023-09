Este martes, el registrador nacional Alexander Vega estuvo en Cali en la Comisión Nacional de Seguimiento para las elecciones territoriales 2023, que se celebran el próximo 29 de octubre.



En su discurso, se refirió a las acciones que se tomarán para salvaguardar el orden público en departamentos como Nariño, Cauca y Valle.



"Luego de los últimos hechos registrados en el país se hace necesario reforzar la presencia de las fuerzas militares y de Policía, sobre todo en departamentos como Nariño, Cauca y Valle” comenzó señalando Vega, por lo que la Fuerza Pública tendrá un papel fundamental para “mantener la normalidad en el orden público” en esta fecha.



“Por ahora no se tiene contemplado trasladar puestos y mesas de votación por amenazas a la seguridad”, agregó el Registrador, señalando que por este factor fueron priorizados 90 municipios en el país.



También aseguró que la Registraduría activará la comunicación satelital en 200 municipios alegados con el fin de agilizar la digitalización y transmisión de resultados, mejorarán las tarjetas y actas electorales y reforzará la pedagogía.



La Registraduría Nacional informó previamente que había entregado y activado antenas de comunicación satelital en los departamentos de Vichada, Vaupés, Nariño, Guainía, Cauca y Chocó.

Inscripciones para votar fueron anuladas

Por otra parte, invitó a la ciudadanía a denunciar casos de constreñimiento electoral y aseguró que: “La inscripción de cerca de un millón de ciudadanos fue anulada por el CNE (Consejo Nacional Electoral) por no demostrar la residencia electoral”.



Por esto, los ciudadanos a quienes se les haya anulado dicha inscripción deben acercarse a votar al puesto donde les correspondió antes. “En todos los municipios de Colombia hubo anulación, y no solo en el departamento del Valle, estas personas serán excluidas del censo y no podrán participar en donde inscribieron la cédula, sino que deberán volver al último sitio donde votaron”, agregó.



Para comienzos de septiembre, ya eran más de 200.000 inscripciones de cédulas las anuladas por trashumancia electoral o trasteo de votos. En los comicios de 2019 fueron anuladas 1’065.741 cédulas inscritas, por lo que se espera una cifra similar cuando se concluya el censo electoral, que cierra esta semana.



“Es importante denunciar estos casos o eventuales alianzas de aspirantes con grupos armados ilegales para que sean judicializados”, enfatizó Vega.

Así puede saber si su cédula fue anulada

Si su cédula se encuentra entre las anuladas, significa que las autoridades encontraron irregularidades en la inscripción, pues su información personal, como el lugar de residencia, no corresponde con el lugar de votación donde inscribió la cédula.



De no poder sustentar que usted sí vive o tiene algún interés en la ciudad o el municipio donde tiene inscrita la cédula, se expone a un proceso judicial por fraude en inscripción de cédulas.

Este delito, que se conoce como trashumancia o trasteo de votos, es castigado con hasta ocho años de prisión y una multa de hasta 200 salarios mínimos. La pena se aumentará si lo hace un servidor público.



Para conocer si su cédula fue anulada debe consular su lugar de votación en la página de la Registraduría.



Si usted inscribió la cédula en un municipio diferente al que votó la última vez, pero en la base de datos de la Registraduría aparece que está registrado donde votó en las presidenciales del 2018, significa que la cédula fue anulada.



En caso de que considere que la inscripción de su cédula fue anulada de manera injusta, deberá acudir ante el Consejo Nacional Electoral con la evidencia de que su inscripción es válida.



Por ejemplo, si usted se cambió de casa hace unos meses, podrá presentar la copia del contrato de arrendamiento o de compra de la vivienda, o si trabaja en el municipio donde inscribió el documento, puede presentar la copia del contrato.



El CNE tiene cinco días hábiles para responder su solicitud.



Pero si se encuentra en esta lista no significa que no pueda votar. Podrá ejercer el derecho al voto en el mismo lugar donde lo hizo la última vez.

