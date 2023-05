Antonio Sanguino habló con EL TIEMPO sobre su aspiración a la gobernación del Cesar y acerca de su estrategia para sacar a los clanes políticos del departamento en las elecciones regionales de octubre.



Usted lleva mucho tiempo trabajando en Bogotá ¿Por qué tomó la decisión de postularse como candidato a la Gobernación del Cesar?



Porque no podía ser indiferente al llamado y a la invitación que me hicieron muchos paisanos míos del departamento del Cesar que conocen mi trayectoria pública, que me vieron dando batalla desde el Congreso de la República por asuntos que tiene que ver con la vida en el departamento del Cesar. Asuntos que tienen que ver con las expectativas, con los derechos de los ciudadanos del Cesar y yo, que estaba cumpliendo una responsabilidad pública como jefe de Gabinete de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no pude negarme a esta invitación. Yo, además de ser cesarense, tengo una formación académica que me respalda: soy sociólogo, tengo un doctorado y una maestría; y además de eso, una trayectoria pública y creo que eso me puede ayudar a ofrecerle una alternativa de cambio el departamento, un pasar de página. Esto por supuesto, sin olvidar todo lo que ha ocurrido y sin que los ciudadanos y ciudadanas sepan quiénes son los responsables de las cosas negativas que nos han ocurrido como departamento y como territorio en materia de violencia, pero también en materia de enormes desigualdades sociales, de irresponsabilidades ambientales y, por supuesto, de graves hechos de corrupción. Así que asumí esta responsabilidad, lo estoy haciendo con mucha alegría, entusiasmo, amor por mi tierra y con mucho compromiso con el Caribe. Con una convicción y es de que la tarea democrática en octubre del 2023, si queremos mejorar esta democracia, es derrotar a los clanes políticos que constituyen los eslabones fundamentales, el basamento, el anclaje de la política tradicional en Colombia.

¿Cómo piensa derrotar a esos clanes políticos que han gobernado el Cesar?



Convocando a la ciudadanía en primer lugar. Es decir, haciendo eco y recogiendo el inconformismo, el cansancio, incluso de ciudadanos y ciudadanas que han votado por ellos y que se sienten hoy defraudados, que sienten que se necesita un oxígeno, un cambio de rumbo en la manera como se deciden y se gobiernan los asuntos públicos en estos departamentos. También convocando las fuerzas alternativas a un gran proyecto de unidad, con generosidad, con conciencia de la dimensión de lo que tenemos en manos y de la responsabilidad que nos asiste como fuerzas políticas alternativas. Y en tercer lugar, con una propuesta inteligente, con una propuesta construida con la gente, una propuesta de cambio para el Cesar. No simplemente es la réplica de la agenda de cambios que está proponiendo el presidente Petro desde la Presidencia. Hay que construir una versión cesarense del cambio y eso se construye en el territorio con la gente. En este momento estamos haciendo una gran conversación por el cambio en todos los rincones del departamento. Ya empezamos en el sur del Cesar, que es una zona más o menos olvidada y despreciada por las élites del norte del departamento. Así que hay que hacer una propuesta inteligente, hay que poner a dialogar el saber académico con el saber popular, con lo que la gente siente y sueña de su departamento. Y creo que si logramos hacerlo y si además, los grandes medios de comunicación ponen los reflectores sobre lo que está ocurriendo en el Cesar, vamos a poder lograr un cambio como el que nos merecemos. Porque si la contienda electoral es un asunto meramente doméstico, estos que gobiernan tienen todas las condiciones para doblegar a todo el mundo, o van a pretender doblegar de nuevo a todo el mundo.

El senador Antonio Sanguino, la senadora Sandra Ortiz y el exgobernador Carlos Amaya conformaron la ‘terna verde’ para las elecciones presidenciales para 2022. Foto: Prensa Carlos Amaya

¿Pero cuál es la estrategia que usted va a utilizar para sacar del poder al clan Gnecco?

Pues derrotando la política tradicional, porque ellos se reproducen en el poder a partir de la política tradicional, no de movilizar el electorado sino a través de la inversión de grandes sumas de dinero y del uso indebido que hacen del poder departamental. Fíjese usted que ese clan, aliado con otro clan, que es el de Ape Cuello, tienen siete congresistas por donde pasan las leyes de la República: la reforma de la salud y la reforma tributaria, entre otras. Eso les da también una capacidad de chantaje y de presión sobre el Gobierno nacional. Los clanes se han convertido en una especie de eslabón perverso, una desviación de la democracia en la relación entre el territorio y la Nación. Están en todos los gobiernos. Esos clanes estuvieron con Pastrana, estuvieron con Samper, estuvieron con Santos, estuvieron con Uribe, estuvieron con Duque, quisieron estar con Petro. No, así que tienen una inmensa capacidad adaptativa. Hay que derrotar, digamos, esa manera como se reproducen en el poder que, repito, se fundamenta en las prácticas de la política tradicional. Pero fíjese que el César incluso ha reaccionado. Ha habido momentos en los que han sido derrotados. Cuando se impuso en algún momento un candidato único por las fuerzas de las armas de los paramilitares, ganó el voto en blanco a la gobernación.



Luego, en algún momento, un gobernador de los Verdes, el doctor Cristian Moreno, ganó la Gobernación en una campaña absolutamente inspiradora y sorprendente. Y ahora, el año pasado en las presidenciales, los candidatos de ellos, los que estos clanes respaldaban que eran Fico Gutiérrez y luego Rodolfo Hernández, no ganaron en el Cesar. Ganó y por una amplia mayoría el candidato Gustavo Petro. Y aquí hay una ciudadanía que puede ser convocada y que puede imponer una voluntad popular, o mejor, expresar una voluntad popular distinta a la de la política tradicional en las urnas.

¿Cuáles van a ser esos ejes de su campaña, esos temas prioritarios?



Creo que primero hay que construir una propuesta cesarense del cambio. En segundo lugar, hay unas tres ideas gruesas que yo quisiera plantear y que me parece que deben ser ejes de una agenda de gobierno departamental en los próximos cuatro años. Primero, la transición energética. El Cesar puede convertirse en el departamento piloto de la transición energética que le está proponiendo el presidente Gustavo Petro al país, transición que además le está pidiendo el mundo a las naciones del planeta, cambio que está pidiendo la humanidad y que están pidiendo las voces más calificadas en estas materias. Es imprescindible que transitemos hacia un modelo distinto de producción de energía y hacia un modelo distinto de consumo de energía. Y el César puede ser esa experiencia, ese departamento, ese territorio en el que ensayemos un modelo que sea referente para el país, para el continente y para el mundo. Sobre todo, porque el carbón significa el 40 por ciento del Producto Interno Bruto del departamento. El Cesar es el segundo departamento exportador del país por cuenta de la exportación del carbón. Hay todo un corredor minero que hay que convertirlo en un corredor de vida.



Segundo, no puede haber hambre en el departamento del Cesar con semejantes riquezas. Es que según el Dane, el 34 por ciento vive en pobreza, el 10,8 por ciento en pobreza monetaria extrema y el 39 por ciento a punto de caer a la pobreza. Ocho de cada diez cesarenses son pobres o están a punto de serlo. Y además de eso, somos el tercer departamento en mortalidad infantil por desnutrición. Aquí hay miles de familias que se acuestan sin comer o que no tienen asegurada su seguridad alimentaria. Allá, en el Cesar, está comiendo una sola familia, que es la que está en el poder. 24 de los 25 municipios no tienen agua potable, todo esto en un departamento que tiene riquezas hídricas por doquier. Eso no se puede explicar en un departamento con el nivel de explotación de riquezas naturales que tenemos, por ejemplo con el carbón o con agroindustrias como la palma africana para solo mencionar dos renglones económicos. Tenemos que convertir al Cesar en una gran despensa alimentaria, para alimentar a los cesarenses, pero también para alimentar a los colombianos y para exportar. Sobre todo porque tenemos un puerto cerca, porque va a haber un proyecto de navegabilidad del río Magdalena, ojalá que por fin lo haya, porque además vamos a tener vías férreas si se reactivan por decisión del Gobierno nacional. Así que hay una enorme potencialidad.



Y tercero, transparencia. Los índices de transparencia del departamento son absolutamente dramáticos. Tenemos una élite no sólo asociada a fenómenos de violencia paramilitar, sino también asociado a fenómenos de corrupción, pues muchos de ellos, curiosamente, no están judicializados ni en enredos judiciales por cuenta de los hechos de violencia, sino por cuenta de hechos de corrupción o asociados a la contratación pública de manera irregular.

Usted habla del papel que juega el carbón, pero vemos que las políticas del Gobierno parecen orientadas a prescindir de este tipo de materias. ¿Cómo se conjuga eso como esa propuesta de transición energética, pero también con luchar contra la pobreza?



Tenemos que avanzar hacia la transición energética no solo por una decisión del Gobierno nacional o del presidente, sino por una decisión en favor de la humanidad. En la última conferencia de cambio climático de Glasgow, Escocia, dijo: ‘en 15 años no compraremos más carbón térmico’. Eso es una advertencia que nosotros no podemos ignorar. Ahora bien, la transición debe ser transición. Tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es el horizonte temporal de esa transición. Hay unos contratos de por medio que tenemos que saber cómo se terminan. Quedan unos pasivos ambientales que hay que atender y tenemos que concertar esa transición con todos los actores, con la industria minera, con los trabajadores, porque hay 20.000 empleos directos, por lo menos, que dependen de la industria del carbón.



En el Cesar tenemos que hacer una reconversión laboral, tenemos que identificar cuáles ingresos de los municipios y del departamento van a sustituir los que hoy reciben por cuenta de las regalías. Yo estoy planteando, por ejemplo, que para los títulos mineros que devolvió una empresa Prodeco en el gobierno del presidente Duque, eso ocurrió en el gobierno del presidente Duque, no en el gobierno del presidente Petro. Esos títulos mineros están allí y yo creo que nosotros deberíamos constituir una empresa pública de transición energética, en donde se asocien municipios, departamento y nación para que la renta del carbón sea una fuente de recursos dirigida a la transición energética. Y yo creo que esa es una de las propuestas que tenemos que discutir y acordar entre todos los actores. Pero para que haya transición energética responsable se necesita un gobierno departamental que sea un interlocutor válido y un interlocutor inteligente frente al gobierno nacional y frente al mundo.

Volviendo al tema político, ¿va a estar abierto a hacer acuerdos con esos partidos tradicionales?

Tengo absolutamente claro que la contienda electoral en el Cesar va a ser entre ellos, o sea, el clan que está en el poder y nosotros, los sectores alternativos. Esa va a ser la contienda. No hay ninguna posibilidad de algún acuerdo con quienes van a ser nuestros adversarios. Ellos representan todo lo distinto a lo que nosotros queremos representar.



Ellos son el pasado, nosotros queremos ser el presente y el futuro del departamento. Somos el agua y el aceite. No habrá posibilidad de encontrarnos. Al contrario, vamos a ser competidor. Hay que hacer una competencia también de altura, civilizada. Pero por supuesto que representamos dos proyectos distintos para la región y para el departamento.



¿Y alianzas con el Pacto Histórico?



Claro que sí. Eso sí, queremos hacer un esfuerzo y un proceso de convergencia política alternativa en donde esté en el Pacto Histórico, en todas sus expresiones, el partido Alianza Verde y queremos que en lo posible esté el Partido Liberal. El César tiene una tradición muy importante de un buen liberalismo y de un liberalismo progresista. Alfonso López Pumarejo y la revolución en marcha tienen mucho que ver con el rompimiento del aislamiento que en aquel momento tenía el Cesar como cuenta de cobro de las élites conservadoras por la participación de los liberales cesarenses en la guerra de los Mil Días y en la defensa de las ideas liberales durante todo el siglo 19. O la presencia de López Michelsen, que fue el primer gobernador del departamento del Cesar. Cuando se creó el departamento del Cesar en 1968 los grandes líderes de ese departamento eran cuatro personajes muy importantes en la historia reciente de Colombia: Alfonso López Michelsen, Consuelo Araújo Noguera, Gabriel García Márquez y el maestro Escalona. Compare eso con los personajes que hoy gobiernan el Cesar y verá que hemos retrocedido enormemente.

¿Cuál es su propuesta en materia de orden público?



Primero hay que confiar en que la ‘paz total’ ponga en cintura a estos grupos y estas expresiones de violencia. Por ejemplo, si el Clan del Golfo está reclutando menores, como ha dicho la Defensoría del Pueblo, yo se lo planteé y lo propuse al alcalde de Codazzi que cite a un consejo de seguridad para que sea el Ministerio de la Defensa y el Ministerio del Interior y las autoridades nacionales, quienes nos digan si es cierto o no, o qué hay de cierto en la información que proviene de la Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia del Clan del Golfo en esa región, porque además el Clan del Golfo está comprometido en la ‘paz total’. Así que ese compromiso implica suspender, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, acciones bélicas, pero también su vínculo con economías ilegales y sobre todo, el reclutamiento de menores o la presencia de organizaciones guerrilleras como el caso del Ejército de Liberación Nacional. Yo no he visto registros de la presencia de disidencias de la antigua guerrilla de las Farc. Hay un compromiso muy grande del Partido Comunes y de la exguerrilla de las Farc con el acuerdo de paz. Hay siete PDET. Si hay una zona en donde está concentrada la gente que proviene de ese acuerdo de paz. Pero yo creo que hay que exigir y demandar que la ‘paz total’ ayude a desescalar la violencia y a evitar que la violencia vuelva. Y en segundo lugar, la política de seguridad ciudadana es muy importante. El presidente y el Gobierno acaban de presentar la política de seguridad humana y hay un énfasis muy importante en las acciones de inteligencia y de contrainteligencia para perseguir y para desmantelar lo que se denominan organizaciones multicrimen. Si hacemos eso, yo creo que mejoraremos notablemente las condiciones de seguridad de este departamento.

Usted tiene una investigación en la Procuraduría General por unas supuestas exigencias económicas. ¿Cree que este proceso puede afectar su aspiración?



Creo que la Procuraduría está en todo su derecho de indagar el comportamiento y la conducta de todos los servidores públicos, es su obligación constitucional. Es una oportunidad también para poder demostrar que en mi caso, mis actuaciones han sido con apego a la ley y han sido con absoluta pulcritud. Desafortunadamente, la manera como la Procuraduría abrió esta investigación fue soportada en un titular de prensa que es inexacto porque el titular de prensa, no voy a mencionar la cadena radial que lo produjo e interpretó de manera bastante desafortunada, reproduce unas afirmaciones de un personaje bastante extraño, no en relación con mi conducta. Él nunca dijo, a pesar de que calumnió y de que cometió falsa denuncia y fraude procesal, que yo hubiese pedido dinero o que yo hubiese solicitado, digamos prebendas por mi eventual participación en la contratación pública en la ciudad de Bogotá. Dijo que yo intervenía en un contexto, digamos, en el que ha habido investigaciones y en el que ha habido, digamos, información pública en relación con irregularidades en la contratación en una entidad que es la Unidad Administrativa y Ejecutiva de Servicios Públicos.

REDACCIÓN POLÍTICA

