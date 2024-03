Antonio Navarro: 'No luce necesaria una nueva asamblea constituyente'

Antonio Navarro, exmilitante de la guerrilla del M19 -de la que también hizo parte el presidente Gustavo Petro- y uno de los padres de la Constitución Política de 1991, aseguró que en este momento el país no necesita una Asamblea Nacional Constituyente.

"No luce necesaria una nueva Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos", dijo el exgobernador de Nariño después de que este viernes 15 de marzo el presidente Gustavo Petro le abrió la puerta a una asamblea nacional constituyente.

"Si las instituciones que hoy tenemos no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, ordenó, mandó, no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia", comentó el mandatario durante la minga indígena del suroccidente.

