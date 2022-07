El exsenador Antonio Navarro Wolff, quien es copresidente del partido Alianza Verde, confirmó que ya no hará parte del comité de empalme del presidente electo, Gustavo Petro.



Navarro figuraba como el coordinador del sector de Minas y Energía; sin embargo, comunicó que por su estado de salud no podrá continuar en el equipo de empalme con el gobierno saliente de Iván Duque.



"Confirmo que por razones de salud, no hago parte del empalme. Gracias por tantas voces de aliento", dijo Navarro, a través de su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: ‘Reinstalar diálogos con el Eln será prioridad del gobierno Petro’: Prada)

Confirmo que por razones de salud, no hago parte del empalme

Gracias por tantas voces de aliento — Antonio Navarro (@navarrowolff) July 2, 2022

El pasado viernes, se desarrolló la reunión de empalme del sector de Minas y Energía que encabezaba Navarro, pero el presidente de los 'verdes' no asistió a ese encuentro, lo que generó inquietudes sobre su rol como coordinador en el equipo de empalme.



Trascendió que Álvaro Pardo, exdirector de minas durante el gobierno de Álvaro Uribe Velez y actual director del centro de estudios mineros Colombia Punto Medio, ahora estará encargado de las sesiones de Minas y Energía.



(También: Petro concilia con antagonistas políticos y abre dilemas entre seguidores)



De hecho, el economista inició el pasado viernes el empalme con el gobierno Duque. Pardo resaltó el apoyo del equipo del Pacto Histórico y los delgados que integran lo que han denominado "la transición constructiva de gobiernos".



"Muchas gracias también a todos los miembros del equipo de empalme del Pacto Histórico y al equipo de apoyo, profesionales, mujeres, líderes sindicales y sociales y representantes de comunidades étnicas. Gran trabajo", dijo Pardo a través de su cuenta de Twitter.

Dimos inicio ayer al empalme entre el Ministerio de Minas y Energía y el equipo del Pacto Histórico @petrogustavo @FranciaMarquezM Muchas gracias al Ministro @DiegoMesaP y su equipo por su tiempo y disposición. pic.twitter.com/WnVd2ePr1U — Alvaro Pardo (@AlvaroPardo8) July 2, 2022

POLÍTICA