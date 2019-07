‘Antanas Mockus no está inhabilitado, no lo estuvo’: De la Calle

El exvicepresidente Humberto de la Calle, quien funge como abogado del senador de Alianza Verde Antanas Mockus en el proceso que se le lleva en el Consejo de Estado por supuestas inhabilidades, aseguró este miércoles que el congresista no está inhabilitado y que nunca lo estuvo.

Este martes la sección Primera del Consejo de Estado dejó sin efectos el fallo de la sección Quinta de ese mismo tribunal que había anulado su elección, con lo que Mockus, el segundo congresista con más votos en las pasadas legislativas, puede seguir momentáneamente en su curul.



Sin embargo, esta no fue una decisión de fondo sino de trámite: los consejeros consideraron que antes de resolver la nulidad de la elección del senador se debió esperar la decisión de segunda instancia sobre la investidura del congresista de la Alianza Verde.

Esa segunda instancia podría resolverse este mismo miércoles en la Sala Plena del Consejo de Estado. De hecho, es el primer punto de la agenda.



“Lo esencial aquí es que el señor Antanas Mockus no está inhabilitado, no lo estuvo (…) Tanto que se habla del acuerdo fundamental, yo creo que el primer acuerdo es respetar a la justicia”, señaló De la Calle.



Mockus, por su parte, aseguró en rueda de prensa que él no llegó al Congreso a “morir políticamente, yo quiero seguir en el Congreso”.



El senador y su defensa quedaron a la espera de que la Sala Plena del Consejo de Estado tome una decisión definitiva sobre el caso del congresista.



“Estamos a la espera de una decisión que respetaremos en todo caso”, manifestó De la Calle.

El origen del proceso

Todo este proceso se inició porque la elección de Mockus y su investidura fueron demandadas en dos procesos distintos que tenían como argumento los mismos hechos.



Según las demandas, el senador incumplió el régimen de inhabilidades para ser congresista porque era el representante legal de Corpovisionarios, ONG que celebró contratos con el Estado incluso seis meses antes de las elecciones legislativas de marzo del 2018. La ley exige que quienes se presenten al Congreso no celebren contratos con el Estado un año antes de su elección.

El senador y sus abogados sostienen que aunque sí hubo contratos, ese negocio no fue celebrado por él sino por una persona a la que él delegó esas funciones.



En el fallo de este martes, la Sección Primera del Consejo de Estado acogió una tutela de Mockus según la cual se le vulneraron sus derechos al debido proceso, a la administración de justicia y a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos.



Esto debido a que, si bien el pasado 11 de abril la sala Quinta del Consejo de Estado anuló su elección por los hechos mencionados anteriormente, el 19 de febrero pasado, es decir dos meses antes, una sala especial de decisión de ese alto tribunal le había mantenido la investidura al considerar que no había incurrido en faltas.



