Así está la pelea para la gobernación de Antioquia

La gobernación de Antioquia es una de las joyas de la corona para los partidos políticos en las elecciones regionales de octubre.

Y lo es más para el Centro Democrático, pues el partido del expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez quiere ratificar que el departamento es un fortín electoral uribista.



Los 613.075 votos que obtuvo hace cuatro años Andrés Guerra Hoyos –quien es otra vez su candidato–, el 1’147.828 votos de las elecciones legislativas del 2018 y el 1’844.027 votos que obtuvo Iván Duque en la segunda vuelta presidencial sustentan dicha afirmación.



Guerra Hoyos, quien no se quita el sombrero aguadeño –un ícono de la cultura paisa–, hace parte de una poderosa familia política antioqueña, encabezada por el cacique liberal Bernardo Guerra Serna, su padre, y su hermano Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, quien ha sido diputado de Antioquia, senador y actualmente es concejal de Medellín.



Sin embargo, el panorama no parece estar fácil para el uribismo, pues hace un par de meses se unió a la campaña un gran elector, quien ya fue alcalde de Medellín (2012-2015) y gobernador de Antioquia (2004-2007).



Se trata de Aníbal Gaviria, quien estaba indeciso entre la alcaldía o la gobernación, pero finalmente se fue por esta última.



“Bienvenido el doctor Aníbal, será para mí un enorme orgullo competir con él y con todos los candidatos. Invito desde la siembra al respeto, a no desgarrar lo humano, a la prudencia, a dignificar lo político, a discutir temas superiores de Antioquia”, dijo Guerra a El Colombiano cuando se oficializó la candidatura.

Aunque el exgobernador está recogiendo firmas, tiene el coaval del Partido Liberal, con el que ha hecho su carrera política.



Los números también respaldan a Gaviria. En 2003, cuando se lanzó a la gobernación para reemplazar a su hermano, quien fue secuestrado y asesinado por las Farc, obtuvo 520.150 votos y en 2011, para la alcaldía de Medellín, fueron 238.970 votos. También participó en una consulta liberal para ser candidato presidencial en 2010 y obtuvo más de 200.000 votos, pero fue derrotado por Rafael Pardo con más de 360.000 votos.



Lo de Gaviria no es cuestión de votos, también es de popularidad. En 2007, cuando dejó la gobernación, fue elegido como el mejor mandatario del país y salió con una popularidad cercana al 90 por ciento. En 2015 también fue elegido como mejor alcalde del país.



El panorama para esta campaña es tan complejo que las alianzas comienzan a sonar. De hecho, hace una semana, cuando César Gaviria, jefe del Partido Liberal, anunció que acompañarán a Aníbal para la gobernación, el candidato afirmó que esperaba en los próximos días y semanas seguir recibiendo el apoyo de otros movimientos.

Precisamente se espera que este martes se oficialice que un sector del partido de ‘la U’ se sume de Gaviria.



Pero aún no es claro si esta colectividad le dará todo su apoyo, pues otro sector está con Guerra, como el senador Juan Felipe Lemos, quien le ha expresado públicamente su apoyo al candidato uribista.

Los otros en el juego

Si bien Guerra y Gaviria vienen siendo protagonistas por la fuerza electoral que hay detrás de ellos, no están solos en el juego.



Con ellos dos hay otros cinco candidatos: Rodolfo Correa, de la ASI; Juan Felipe Palau, de la Alianza Verde; Mauricio Pérez, de Compromiso Ciudadano; Juan Camilo Restrepo, del Partido Conservador, y Mauricio Tobón, del movimiento Tú Puedes.

El panorama comienza a despejarse, pero las alianzas partidistas podrían definir quién será el ganador.



POLÍTICA