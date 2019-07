Aníbal Gaviria, la piedra en el zapato del uribismo en Antioquia

La decisión de Aníbal Gaviria de aspirar a la gobernación de Antioquia cambió el panorama electoral en el departamento. Gaviria, un liberal de toda la vida, quien además ya ocupó ese cargo y fue elegido como el mejor gobernador del país, se perfila como uno de los rivales a vencer en las elecciones regionales de octubre.

De hecho, a su candidatura, que es por firmas, se han venido sumando importantes movimientos y partidos políticos, como el Liberal y 'la U', quienes ya la dieron su coaval. Además, esperan otros apoyos.



En diálogo con EL TIEMPO, el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, aseguró que Antioquia está viviendo otro momento y él quiere ayudar a construir el futuro de ese departamento.



¿Por qué decidió ingresar en la contienda para la gobernación de Antioquia?



La razón fundamental está, de alguna manera, descrita en el nombre del movimiento independiente y cívico que estamos impulsando: ‘Es el momento de Antioquia’.

Yo he decidido volver a poner mi nombre a consideración de los antioqueños porque considero que es el momento de Antioquia.



Antioquia está viviendo y va a vivir en los próximos años un momento muy importante y yo quiero ser protagonista de ese momento. Pero, además, quiero convocar a todos los antioqueños a que seamos protagonistas.



¿Por qué es el momento de Antioquia? Por varias circunstancias, primero porque Antioquia está enfrentando situaciones críticas como lo de Hidroituango, pero también está avanzando en temas que van a posibilitar el desarrollo y progreso del departamento como los puertos de Urabá, las 4G y los proyectos urbanos que nosotros lideramos como Parques del Río, toda la movilidad limpia y sostenible, el Jardín Circunvalar y el Cinturón Verde.



La otra circunstancia es que se agotó la visión de Antioquia 2020, la mejor esquina de América. Ese lema se acaba en el 2020 y nosotros necesitamos proponernos un nuevo objetivo al 2030 o al 2040, y vamos a hacer que todo eso confluya en lo que hemos propuesto que es una nueva agenda para Antioquia.



Y el tercer punto es el momento que está viviendo el país. Hay que pasar el capítulo de la guerra y continuar con el diálogo para ver hacia el futuro y construirlo. Creo que Antioquia puede con esta nueva agenda ser un líder en este proceso.



¿Por qué decidió irse por firmas? ¿Por qué no irse directamente con Partido Liberal?



Nuestra candidatura es de convergencia, de unidad. Creo, y por eso impulsamos esa nueva agenda, que la gente está cansada de la polarización, cansada de la división, está cansada de las peleas de los políticos. Entonces, esta candidatura incluyente debe empezar por decirles a muchas personas que no tiene afiliación política y que no pertenece a ningún partido político, que aquí ellos son recibidos, incluidos e interpretados.

Por otro lado, yo soy liberal, continúo siendo liberal, y continúo creyendo que hacia el futuro, cuando los partidos se fortalezcan, la democracia debe funcionar mejor con esos partidos fortalecidos, organizados, disciplinados. Pero eso hoy todavía no existe, a los partidos les falta mucho para que lleguen a ese deber ser.



Por eso esta es una candidatura incluyente, que avanza inicialmente en la recolección de las firmas y el apoyo ciudadano, pero que busca y recibe el apoyo de los partidos y movimientos políticos. Mientras más antioqueños estemos unidos en el mismo propósito, mejores resultados vamos a lograr, más contundentes y más rápidamente.



¿Cuál es el secreto que hay en Antioquia que permite los consensos más fáciles o más expeditos en búsqueda de sus gobernantes que tienen que ver con una tierra que es líder en el país?



En parte ese mejor funcionamiento tiene que ver con unos ejercicios de mayor participación en lo público de otros actores. Lo público no es solo de los políticos o de las instituciones de gobierno, lo público es lo de todos y eso hay que hacerlo realidad. Es la participación en lo público de todos los ciudadanos lo que blinda los procesos, participan los empresarios, la academia, los líderes sociales, los líderes sindicales, entre otros.



¿Qué hay desde el punto de vista cultural en Antioquia que permite que ese modelo florezca?



Desde hace más de un siglo buena parte de la dirigencia antioqueña estuvo vinculada a lo público y de allí nacieron instituciones transcendentales como la Sociedad de Mejoras Públicas y posteriormente las mismas empresas públicas o la propia de Universidad de Antioquia. La base viene hace más de un siglo y ahora se afianza.

¿Por qué Antioquia ha podido hacer a un lado la polarización política?



No hemos estado exentos a la misma, pero lo que estamos tratando es dejarla de lado, por eso la propuesta nuestra de una nueva agenda. Sí, hemos estado tal vez en un grado menor, pero también nos ha afectado la polarización.



¿Cómo ve el fenómeno del uribismo en Antioquia?



No cabe duda de que el Centro Democrático es muy importante en Antioquia, con mayor razón teniendo la jefatura del expresidente Álvaro Uribe, y eso es algo que respeto. Recordemos que fui gobernador de Antioquia cuando Uribe fue presidente y trabajamos de manera armónica a pesar de que no pertenecemos a los mismos partidos. De alguna forma esa es la filosofía que quiero buscar hacia el futuro, mi gobierno tanto en Antioquia como en Medellín fue abierto.



¿Y cómo ve la competencia con un candidato como Andrés Guerra, que hace cuatro años obtuvo 600 mil votos?



Yo quiero hacer una campaña muy respetuosa y muy propositiva, centrada en lo que digo. La gente está cansada de la pelea de los políticos y tenemos que centrarnos es en la solución de los problemas del ciudadano. Por eso, todo mi respeto a los demás candidatos, que ellos hagan su campaña, nosotros haremos la nuestra con proyectos, con una nueva agenda y con la importantísima participación de las mujeres y los jóvenes.



¿Qué cambios ha tenido el Aníbal Gaviria del 2004 y el del 2019?



Yo creo que bastantes. Cuando yo llegué a la gobernación de Antioquia en el 2004 no tenía ninguna experiencia administrativa. Ahora tengo ya una gobernación de Antioquia, que fue calificada como la mejor de Colombia, y una alcaldía de Medellín, que fue calificada como la mejor de Colombia.



Tengo, además, el paso por la Universidad de Harvard y la Universidad de Berkeley, la mejor universidad privada y la mejor universidad pública de los Estados Unidos. Tengo la experiencia de haber compartido con más de 50 visitas a ciudades de todo el mundo en seminarios, en conferencias, en donde he tenido oportunidad de compartir mis experiencias con todo, alcaldes, exalcaldes, exgobernadores, ministros, presidentes y de recibir las experiencias de ellos.



He estado en el poder y fuera del poder. Eso, creo, es una experiencia importante para madurar y para volverse uno a convencer de que esos cuatro años en el poder, como gobernador o como alcalde, son un pedido en el que uno recibe un mandato y debe aprovecharlos al máximo y debe respetarlos al máximo. Me refiero al hecho de que hay algunas personas que cuando llegan al poder creen que es una propiedad temporal de lo público, cuando en realidad es un inmensa responsabilidad de respeto por ese mandato que los ciudadanos han depositado.

¿Qué planes tiene para la Antioquia del posconflicto? Hay muchos retos para la implementación



Reitero el tema de la nueva agenda. Creo que hay que avanzar en el cumplimiento de los acuerdos. Estamos muy lejos de la paz, sobre todo en términos de violencia. Tenemos grandes estructuras criminales que hoy son la angustia y el azote del área metropolitana de Medellín y de otros territorios de Antioquia, el bajo Cauca, el Magdalena medio, el Urabá. La verdadera paz definitiva se logra avanzando en el cumplimiento de los acuerdos, pero generando verdaderas oportunidades para todos los antioqueños y atacando con mano firme a las estructuras criminales.



¿Por qué aspirar otra vez a la Gobernación, cuando usted ya aspiró una vez a la Presidencia?



Yo mismo me he hecho esa pregunta y me la han hecho personas cercanas. La respuesta tiene dos líneas, fundamentalmente

Yo no soy un obsesionado del poder. A mí lo que me obsesiona es servir. Nunca he mirado ni mi paso por la alcaldía, ni por la gobernación, ni mis candidaturas a vicepresidencia y presidencia como una oportunidad de estar en el poder sino como una oportunidad de servir.



El segundo punto es que yo estoy convencido de que Antioquia está viviendo un momento histórico, y yo quiero ser el líder de la convocatoria para que todos los ciudadanos de Antioquia hagamos de ese momento histórico nuestra más grande oportunidad.



Uno de los temas críticos del próximo gobernador de Antioquia es Hidroituango. ¿Qué piensa de la obra?



Mi política, mi decisión sobre Hidroituango es clarísima. Lo ha sido antes de la crisis, en la crisis y lo seguirá siendo de aquí en adelante. Es dedicar todos mis esfuerzos a unificar con otros, el próximo alcalde de Medellín, su gerente de Empresas Públicas, el propio Presidente de la República y sus ministros, para que saquemos adelante a Hidroituango, y lo hagamos en el menor tiempo posible con los más bajos costos adicionales posibles y con la mayor seguridad y beneficio para todas las comunidades alrededor del proyecto.

Además, estoy convencido de que se van a cobrar los seguros de Hidroituango. Y cuando se cobren los seguros de Hidroituango va a aclararse mucho de lo que pasó realmente y el impacto económico va a ser menor.



Sostengo que a ningún antioqueño ni a ningún colombiano le sirve el fracaso de Hidroituango. Tengo la convicción de que las cosas en Hidroituango se hicieron de manera transparente, en lo que tiene que ver con mi gobierno, lo defiendo a capa y espada, tanto la actuación de funcionarios de mi gobierno como funcionarios de Empresas Públicas.



