El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, presentará este viernes, en Medellín, un balance de sus dos años de gestión al frente del departamento.



Gaviria habló con EL TIEMPO de su administración en medio de la pandemia del covid-19, su relación con la Asamblea departamental y la agenda 2040.



Usted les entrega hoy un balance a los antioqueños, ¿qué les va a contar?

Los años 2020 y 2021 han sido supremamente difíciles para Antioquía, Colombia y el mundo. Dos años marcados por la pandemia, y eso ha llevado dolor a miles de hogares en Antioquía y a todas partes del mundo. Así que lo primero que yo quiero es enviar un mensaje de solidaridad a esas familias que hoy tienen una ausencia definitiva.

¿Y qué pretende usted con esa rendición de cuentas?

Mostrar que, a pesar de esas dificultades, seguimos avanzando, seguimos trabajando. Estamos mostrando que en estos dos años crecimos 1,9 billones de pesos por encima de lo presupuestado en materia de recaudos y ejecuciones. Eso es lo que queremos decirles a los antioqueños. Trabajamos por la vida en medio de las dificultades del covid-19, somos solidarios, reconocemos el trabajo inmenso de todo el personal médico, y como gobierno seguimos trabajando en medio de todas las dificultades y dando resultados en obras públicas, vivienda, en generación de empleo, salud y educación.

Precisamente, ¿qué se ha logrado hacer en obras, en infraestructura?

En educación debo señalar que hubo 313 instituciones educativas nuevas construidas o mejoradas, esto significa que fueron varias en cada municipio de Antioquia. Además de esto, hay que destacar un esfuerzo enorme en materia de conectividad, porque es trascendental mejorar la infraestructura educativa, pero también la herramienta de la conectividad que nos permite llegar a todos los territorios. Por ello, más de 500 instituciones educativas, entre urbanas y rurales, fueron conectadas a internet con las mejores especificaciones.

En el ámbito de inversión social, ¿qué ha hecho?

Creamos la Gerencia de Discapacidad, creamos la Gerencia de Adulto Mayor, y uno de los planes ambiciosos es el de lograr tener centros vida en todas las cabeceras municipales de Antioquia.



Anibal Gaviria, gobernador de Antioquia. Foto: Cortesía Gobernación de Antioquia

¿Administrativamente, qué se ha hecho?

Fortalecimos la estructura de la gobernación para poner énfasis en vacíos, desde el punto de vista administrativo, para que funcionara mejor la administración, pero vacíos también desde el punto de vista social y de conexión con los tiempos modernos. Creamos la Gerencia de Adulto Mayor y la Gerencia de Discapacidad, pero también creamos la Gerencia de Bienestar Animal, como un tema que interpreta el querer de la ciudadanía en ese sentido y el ADN del gobierno. También creamos la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Secretaría de Turismo, para impulsar el sector como un nuevo renglón de la economía de Antioquia. Dentro de esta última se creó el programa Antioquia es Mágica, para mostrar las bellezas de nuestro departamento.

Para terminar el balance, ¿logró llevarle electricidad a Vigía del Fuerte?

Era el último municipio de Antioquia que faltaba por electrificar en el Atrato. Con una inversión de 25.000 millones de pesos llegamos a Vigía del Fuerte. A eso me refiero, a los resultados a pesar de las tempestades.

¿Cómo ha hecho usted para tener controlado el mundo político y que no se le desacomode?

Tengo que reconocer el trabajo de la Asamblea departamental, y lo reconozco con convicción, tranquilidad y gratitud pues, a pesar de todas estas tempestades, la Asamblea se mantuvo firme y se resistió a los pequeños cantos de sirena de tratar de aprovechar las circunstancias difíciles para pescar en río revuelto. Y mantuvimos el apoyo firme de la mayoría de los miembros de la Asamblea, lo que nos ha permitido avanzar en la aprobación del plan de desarrollo, en la aprobación de la transformación histórica de la Fábrica de Licores de Antioquia, que pasó de ser una dependencia de la Secretaría de Hacienda a ser una empresa industrial y comercial del Estado. La Asamblea ha sido un compañero de viaje y se ha mantenido acompañando al gobierno, avanzando en las decisiones más importantes.

¿Y la bancada antioqueña en el Congreso?

Puedo decirlo con orgullo, la bancada, con contadas excepciones, ha mantenido el apoyo a nuestro gobierno, incluidos todos los partidos. Y eso lo digo porque hemos ejercido un liderazgo transparente, un liderazgo por la comunidad, y creo que eso convoca a la Asamblea y a los congresistas.



La Agenda 2040 es un llamado

a la sociedad antioqueña a que juntos, unidos construyamos

¿Jurídicamente, cómo está su caso?

No soy muy dado a hablar de mi proceso en la justicia, porque ese tema se lo dejó a los abogados, ellos son los que tienen que avanzar, y yo me dedico a gobernar, porque no me gusta desviarme en otros asuntos. Lo que puedo decirles es que confío en la Corte Suprema de Justicia y confío en la justicia colombiana. En las muy pocas investigaciones que he tenido, siempre he salido adelante y he demostrado mi inocencia y la transparencia de mis actos, y estoy absolutamente seguro de que esto sucederá en este caso, y ya viene sucediendo.

Usted promociona mucho la Agenda 2040, ¿de qué se trata?

Los gobiernos estamos obligados a actuar sobre la coyuntura, tenemos que actuar sobre los problemas de hoy. Pero por esto no podemos dejar de lado la importancia de la planeación a largo plazo para los gobiernos y las sociedades. Por eso, la Agenda 2040 es un llamado a la sociedad antioqueña para que juntos construyamos nuestro futuro, que esa agenda no sea del gobierno, del gobernador Aníbal Gaviria, sino que la construyamos los antioqueños unidos, y que los antioqueños definamos los indicadores que queremos, la Antioquia que soñamos para el 2040, y que sea una hoja de ruta para los próximos gobiernos, mas no una camisa de fuerza, pero sí una hoja de ruta marcada por todos los antioqueños.

¿Y, básicamente, qué contempla?

Por ejemplo, en materia de seguridad, cuál es el indicador de homicidios al que queremos llegar, la meta de disminución de homicidios a la que queremos llegar en el 2040. Para nuestro gobierno es el indicador principal, esa es nuestra principal obsesión. Nosotros decimos: ‘una sola vida perdida por la violencia es inaceptable’, pero tenemos que seguir bajando la tasa. Es así como en nuestros primeros dos años de gobierno, comparados con los dos últimos años del gobierno anterior, esto es 2018-2019, la disminución fue del 14,5 por ciento en homicidios. Eso significa 697 vidas salvadas. Esto para nosotros es mucho más importante que varios de los logros mencionados anteriormente en aspectos de infraestructura, porque es nuestro propósito principal. Nuestra propuesta en la Agenda 2040 es que Antioquia sea líder en la defensa de la vida.

¿Y eso cómo se va a lograr?

Del indicador y la meta vienen los programas y los proyectos para avanzar en esa dirección. Esa es la Agenda 2040, construir en forma colectiva el sueño, la Antioquia que queremos para el 2040, y que eso se haga con la participación no de miles, sino de cientos de miles de antioqueños, para que tenga la legitimidad.

Y, para finalizar, ¿cómo va lo de Hidroituango?

Sobre Hidroituango se han tejido muchas mentiras y mucha desinformación. Lo primero que quiero destacar es que Hidroituango no es el resultado de un gobierno o de una persona, sino que es un sueño colectivo de más de 60 años de los antioqueños. Considero que la suma de esos esfuerzos colectivos ha sido positiva. Claro que se presentó una contingencia gravísima, y es una contingencia que ha sido un reto, pero estamos saliendo adelante, y así como el sueño fue colectivo, el esfuerzo para salir adelante ha sido colectivo y debe ser colectivo. Quiero resaltar, frente a las mentiras y la desinformación, aspectos como que a pesar de la enorme contingencia no se ha perdido una sola vida, y eso para un gobierno por la vida como el nuestro es lo primero.

Y se logró que el seguro pagara…

Mire, a pesar de la contingencia, las compañías de seguro siempre dijeron que pagarían y estaban pagando y pagaron. ¿Por qué? Porque los seguros habían sido bien contratados, una compañía de seguros paga 1.000 millones de dólares porque esos seguros fueron contratados bien por quienes lo hicieron en anteriores administraciones de EPM, de la gobernación y de la alcaldía. Las cosas se hicieron bien, aunque eso no significa desconocer que hubo situaciones que deben investigarse, analizarse, pero no con la óptica de encontrar corrupción, que no se ha encontrado y estoy seguro de que no se encontrará; pero no con la óptica de encontrar mala fe, que no se ha encontrado; pero no con la óptica de encontrar dolo o culpa grave, que no se ha encontrado, y por eso la compañía de seguros pagó.

¿Entonces, para usted no hubo dolo?

No hubo mala fe, no hubo dolo, no hubo culpa grave, pero, indudablemente, eso contribuirá en el futuro a nuevos estándares en la ingeniería. Eso es muy distinto a lo que se ha querido hacer ver de distintos intereses sobre Hidroituango.



JORGE MELENDEZ

SUBEDITOR DE POLÍTICA