Durante la mañana de este miércoles 30 de agosto, la senadora por el Partido Verde, Angélica Lozano, radicó en el Senado de la República un Proyecto de Ley que busca cambiar las condiciones que hasta el momento se establecen en los contratos que son firmados bajo la modalidad de prestación de servicios.



Según la senadora, es importante que se acaben los "abusos"y que se establezcan nuevas condiciones para todos aquellos trabajadores que acceden a un empleo bajo esta modalidad.

"En Colombia hay una injusticia. Una figura de prestación de servicios que es un contrato razonable para servicios temporales, pero que se usa para servicios permanentes y ese mal ejemplo de ese abuso lo da principalmente el Estado", comentó Lozano al señalar que decenas de vacantes en alcaldías y en Presidencia son ocupadas bajo esta modalidad.



La senadora dijo que con el proyecto se busca "garantizar el descanso remunerado, diseñar una tabla de honorarios objetivos y promover un ahorro" para todos aquellos empleados que trabajan en la modalidad de prestación de servicios.



"Sería algo similar a una prima con el Fondo Nacional del Ahorro, que es público, para abrir una línea de crédito y que allá se consigne, por un año de servicios, la cuarta parte de esos honorarios", señaló la senadora.



Así mismo, la iniciativa de Lozano busca que el pago de la seguridad social se pueda unificar en un solo aporte, en caso de que la persona tenga varios contratos de este tipo.

¡No más abusos!



Radicamos nuestro Proyecto de Ley para establecer condiciones dignas para contratistas de prestación de servicios.



✅️Pago oportuno

✅️Días de descanso remunerado

✅️Freno a la tramitología

✅️Honorarios justos de acuerdo a formación y experiencia. pic.twitter.com/7rpZMogrTn — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) August 30, 2023

¿Cómo funcionan los contratos por prestación de servicios?

Detalles del contrato de prestación de servicios. Foto: iStock

Es importante que las personas tengan en cuenta que los contratos por prestación de servicios que se realizan entre una empresa y una persona para prestar un servicio durante un período determinado, deben hacer claridad frente a los términos y condiciones de en que firma, entre estos la remuneración que recibirá el trabajador y el tiempo de duración del contrato.



Ahora bien, bajo esa modalidad de contrato, dicen los expertos, el contratista no está obligado a cumplir un horario específico, pudiendo realizar sus funciones sin estar bajo un régimen subordinado como lo exige el contrato laboral.



No obstante, la persona debe asumir su afiliación a seguridad aocial (EPS), fondo de pensiones y cesantías (AFP), riesgos laborales (ARL) y la caja de compensación familiar.



En ese sentido, es fundamental que la persona que asume una responsabilidad bajo esa modalidad de contratación tenga claro que, una vez finalizado el contrato de prestación de servicios no tendrá derecho al pago de una liquidación, sino solo a los honorarios por la prestación de sus servicios.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de archivo

